Сильным февральским дождем в Одессе никого не удивишь, как и аномальным снегопадом в марте. Куда денешься, город у нас такой – здесь без определенной доли мужества не проживешь. И если переживать стихии одесситы уже как-то приспособились, то к тому, что их последствия ощущаются неделю, а иногда и больше, привыкнуть трудно.

Недавно на город высыпалась месячная норма снега, и городские службы, как и предварительно рапортовали одесситам, с энтузиазмом взялись расчищать дороги от заносов. Снегоуборочная техника деловито сгребала снег в сугробы по обочинам, и владельцы автомобилей могли чувствовать себя относительно спокойно.

Одна беда – при этом тротуары во многих районах города никто чистить и не думал. Впрочем, на Молдаванке, где я живу, лед, спасибо, посыпали густым слоем песка. Так что претензий к дворникам этого района у меня нет.

Возможно, снег потихонечку бы себе подтаивал, впитываясь в газоны, если бы «глобальное потепление» в масштабах отдельно взятой Одессы не спровоцировало всегородской потоп. Вся месячная норма снега разом стала таять, и на улицах образовались лужи, да что там лужи – моря!

Место, где я работаю, находится на улице Сегедской, на месте пересечения с Лунным переулком. Если идет сильный дождь или тает снег, между домами образуется огромная лужа, которая начинается от транспортных ворот автошколы. Где она заканчивается, сказать не могу, так как попасть на другой ее конец можно разве что вплавь. Кроме того, вода почти вплотную подходит к подъездам расположенного здесь дома.

Мне искренне жаль его жителей, ведь чтобы выбраться из этой водяной ловушки с сухими ногами, приходится проявлять недюжинную смекалку и чудеса спортивной подготовки. Проехать здесь можно только на машине, а что делать «безлошадным» жителям? Покупать байдарку или носить с собой охотничьи сапоги?

Такое положение дел я наблюдаю больше пяти лет. Да что там наблюдаю, можно сказать, непосредственно участвую! В связи с этим у меня возникает вопрос: неужели местные коммунальщики не знают о том, что здесь несколько раз в год образуется непроходимое море? А если знают, то почему ничего не предпринимают?

Думаю, что жители не раз обращались к ним с жалобами. Может, на один из таких экстремальных периодов поселить здесь ответственных лиц? Пусть тоже попрыгают – физические упражнения еще никому не навредили. А может, они просто забыли, что жильцы ежемесячно платят им за уборку придомовой территории?

Кстати, похожая ситуация и в районе Привоза – эта достопримечательность Одессы после дождя или снега просто утопает в грязи. Поэтому даже после самой короткой поездки по городу хочется спросить всех одесских коммунальщиков: может, вам стоит быть поскромнее – не только рапортовать о своих победах, но и действительно что-то делать для города?

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