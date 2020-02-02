И пусть Европа завидует: уникальные места Украины

В Украине есть множество красивых мест, популярных у путешественников. У этих уголков с живописной природой есть еще и интересная история, которая не уступает самым захватывающим приключенческим романам.

Алешковские пески: единственная пустыня Европы

Пустыня Алешковские пески, которая находится на берегу Днепровского лимана, появилась сравнительно недавно в результате деятельности человека и стала уникальным природным явлением в этих широтах. Она является единственной песчаной пустыней в Европе, и покрыта песчаными дюнами и барханами высотой около пяти метров. Алешковские пески тянутся на 30 км с запада на восток и на 150 км с севера на юг.

Когда-то здесь росли лиственные леса и эти места называли «Олешье» – от слова «лес». С XVIII века сюда начали завозить овец – только у барона Фальц-Фейна, основателя Аскании-Новой, было около миллиона голов. За время выпаса овцы успели уничтожить растительный покров, а ветровая эрозия усугубила ситуацию.

В 1953-1973 годах были проведены крупные посадки лесов. Сейчас здесь растут сосны, белые акации, березы и другие деревья. В 2010 году здесь был создан национальный природный парк «Алешковские пески».

Где находится: Херсонская область.

«Белый Слон»: обсерватория, которой не повезло

«Белый Слон» – бывшая польская обсерватория, расположенная на горе Поп Иван Черногорский. Зимой, во время метелей и вьюг, она так обрастает снегом, что становится полностью белой, а своей формой напоминает огромного слона. Еще в 1936 году польский генерал Леон Барберецкий предложил открыть в будущей обсерватории не только метеорологический, но и астрономический отдел. Чтобы сэкономить, здания возводили из местного песчаника, а работали на строительстве жители окрестных сел. Вся «механизация и автоматизация» состояла из возов с лошадьми, а иногда грузы на вершину горы тащили на спине.

Стены полутораметровой толщины были рассчитаны, что называется, на века. А для тепла между штукатуркой и камнем проложили слой просмоленной пробки. Крышу покрыли листами меди, установили телескоп, и летом 1938 года обсерватория заработала. А во время войны она прекратила свое существование.

Где находится: Ивано-Франковская область.

Синевир: озеро слез

Озеро Синевир, или Морское Око, находится в Карпатах, на высоте почти тысячу метров над уровнем моря. По легенде, Синь – голубоглазая княжна – полюбила простого пастуха, которого звали Вир. Отец Синь, не желая, чтобы дочь вышла замуж за бедняка, сбросил на него со скалы камень, и пастух погиб. Страдая о возлюбленном, Синь выплакала целое озеро слез. В память об этом на берегу установили 13-метровые деревянные монументы «Синь и Вир».

Озеро занимает более четырех гектаров, а максимальная глубина его составляет 24 м. Посреди Синевира находится небольшой остров, что с высоты придает ему сходство с человеческим глазом. Образовалось озеро более 10 тысяч лет назад, когда в результате землетрясения речную долину перекрыли оползни. Даже летом озеро остается ледяным, а прогревается только верхний слой воды.

Где находится: Карпаты, верховья реки Теребли.

Поющие террасы: экзотический сад и концерт Шаляпина

В конце XIX века сахарозаводчик и меценат Павел Харитоненко приказал построить в селе Городнем «амфитеатр» из террас, чтобы защитить грунт от оползней и выращивать экзотические растения. Все террасы были развернуты к югу, что обеспечивало деревьям достаточное количество тепла и света. Из стен «амфитеатра» дополнительно были выведены дренажные трубы, накапливающие тепло не только днем, но и ночью.

Но самой главной особенностью уникального сада была его акустика – даже шепот здесь можно услышать на расстоянии до 60 метров. Харитоненко использовал это в культурных целях: в саду часто давали концерты певцы и музыканты. Существует даже легенда, что по приглашению Харитоненко здесь пел Федор Шаляпин, голос которого был слышен далеко за пределами села.

Где находится: Харьковская область.

Фото из открытых источников

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!