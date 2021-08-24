Новости Одессы и Одесской области

Независимой Украине 30 лет: факты и цифры о нашей стране

Независимой Украине 30 лет: факты и цифры о нашей стране

В этом году Украина отмечает 30-ю годовщину своей независимости. Можно долго размышлять, в лучшую или худшую сторону изменилась наша страна за эти годы. Но точно понятно, что изменилась страна, жизнь, мы сами. «Одесская жизнь» проанализировала интересные и важные события, произошедшие в Украине за эти годы.

Жемчужины Всемирного наследия

Софийский собор

Софийский собор

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено семь объектов из Украины:

  1. Софийский собор и Киево-Печерская лавра в Киеве
  2. Ансамбль исторического центра Львова
  3. Пункт геодезической дуги Струве в Старой Некрасовке (Одесская область)
  4. Буковые леса Карпат
  5. Резиденция митрополитов Православной церкви Буковины и Далмации в Черновцах
  6. Древний город Херсонес Таврический. Крым, Гагаринский район Севастополя
  7. Деревянные церкви Карпатского региона
львов

Львов

География

В Черном море находится единственная в мире подводная река. Если бы она протекала по суше, то занимала бы шестое место в мире по полноводности.

У нас есть своя пустыня — Олешковские пески в Херсонской области. Площадь — около двух тысяч квадратных километров. Это второй по величине песчаный массив Европы.

дуга струве

Дуга Струве

История

Украина стала родиной одной из первых в мире конституций. Написал ее украинский казак Пилип Орлик в 1710 году.

Первая керосиновая лампа была создана во Львове.

«Котлета по-киевски» была впервые приготовлена в XIX веке во Франции, а к нам блюдо попало вместе с российской аристократией, увлеченной французской кухней.

херсонес

Херсонес Таврический

Революции

За 30-летнюю историю независимости Украина пережила две революции:

  • «Оранжевая революция» случилась после выборов президента в ноябре-декабре 2004 года и получила своё название по цвету символики тогдашней оппозиции. Сторонники Виктора Ющенко протестовали против результатов выборов, согласно которым побеждал Виктор Янукович. В итоге назначили второй тур голосования — победил Ющенко. Тогда обошлось без жертв.
  • Революция Достоинства произошла в 2013-2014 годах. В ноябре 2013-го Кабмин отказался подписывать Соглашения об ассоциации с ЕС — в знак протеста тысячи людей вышли на площадь Независимости в Киеве. Поддержали протест и в регионах, а назвали его Евромайданом. После разгона палаточного городка на Майдане протесты переросли в антипрезидентское и антиправительственное движение. По официальным данным, во время столкновений погибли более сотни человек. Их сегодня называют «Небесной сотней».

Аннексия Крыма и война на Донбассе

В 1991 году площадь нашей страны составляла 603,7 тысяч квадратных километров. Юридически таковой она и остается. Только вот в 2014 году Россией был аннексирован полуостров Крым и начаты военные действия на Донбассе, в связи с чем Украина потеряла контроль над 7% своих территорий. Это 46,2 тысячи квадратных километров, что больше, например, чем площадь Эстонии, Нидерландов или Швейцарии.

Фото: из открытых источников

Ранее мы рассказывали о звёздах, рекордах и победах Украины.

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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