Уникальные озера, таинственные скалы и волшебный водопад: где найти малоизвестные места Украины

В нашей стране есть места, о которых большинство украинцев ничего не знает. Эти озера, водопады и портреты на скалах создавала сама природа, подарив им невероятную красоту и необычный характер.

Оконские ключи не замерзают даже в мороз

Оконские ключи (Волынская область) – это мощные источники подземных карстовых вод, которые образовали небольшое озеро. Пробиваясь из-под земли, они выносят с глубины более 200 литров воды в секунду, но до поверхности озера доходят только небольшие фонтанчики, которые создают иллюзию «кипения» воды. Их называют «окошками», откуда и пошло название места.

Вода здесь настолько чистая, что местные жители стали разводить в озере королевскую форель. А эта рыба, как известно, живет только в чистейшей воде горных рек и погибает при малейшем загрязнении. Температура в озере никогда не меняется и составляет 9 градусов. Более того, оно не замерзает даже в самые холодные зимы.

Рассказывают, что на берегах озера побывало войско Богдана Хмельницкого, и казаки пили воду из Оконских ключей. Согласно другой легенде, под озером проложено много потайных ходов, которые хранят древние тайны.

Соледарское озеро «не пускает» аквалангистов

Это небольшое, но очень красивое озеро в Донецкой области появилось на месте старой затопленной соляной шахты. После того как шахту взорвали, здесь образовалось пять озер, но уникальными свойствами обладает только одно – Соледарское. Среди местных жителей ходят легенды об аномальных явлениях в этих местах, и некоторые из них находят свое подтверждение, озадачивая даже ученых.

Если измерить температуру воды в озере, то выяснится, что у поверхности она составляет обычно около 20 градусов, а вот на глубине нескольких метров – более сорока. Это разрушает традиционные представления о температурном режиме в водоемах, но объяснить, в чем тут дело, пока никто не может. Во всяком случае термальных источников под озером нет. Но это не единственная его «странность» – те, кто пытался опуститься на дно, рассказывали, что на глубине вода напоминает жидкое стекло и становится в буквальном смысле непроходимой.

Кроме того, попытки проникнуть на дно очень опасны – старая шахта затоплена не полностью и в любой момент может обрушиться.

Манявский водопад дарит молодость

В Ивано-Франковской области находится один из самых высоких водопадов в Карпатах – его высота около 20 метров. По ходу движения воды в скалах есть несколько уступов, которые похожи на комфортные вырубленные в камне ванны. Внизу водопад стекает в маленькое озерцо.

Манявский скит известен своими легендами. Например, считается, что в древности здесь располагался храм языческих богов, которые были покровителями молодости и здоровья. Поэтому местные жители уверены: если окунуться в воду озера или омыться струями водопада, можно избавиться от всех болезней и обрести вторую молодость. Кроме того, водопад знаменит своими нимфами. Рассказывают, что они по ночам якобы поют на скалах, заманивая в водопад каждого, кто рискнет остаться здесь на ночлег.

Урочище Протич привлекает экстремалов

Это урочище в Николаевской области – часть Национального природного парка «Бужский Гард», где Южный Буг образует узкую долину, ограниченную с двух сторон высокими скалами. Здесь сочетаются бурлящие речные воды, крутые обрывы, валуны и прочие природные преграды. В узком скалистом ущелье течение реки быстро набирает скорость и, перепрыгивая через пороги, становится непредсказуемым. Вероятно, поэтому урочище Протич считается одной из лучших природных трасс для водного слалома и рафтинга – спортивного сплава по горным рекам.

Скалы Букского каньона – самые древние в стране

Букский каньон, находящийся в Черкасской области, называют «маленькой Швейцарией». Расположен он на реке Горный Тикич. На берегах этой реки, рядом с каньоном, когда-то была выстроена первая на территории Украины гидроэлектростанция. Каньон простирается на пять километров, а его «стены» – это гранитные камни 20-метровой высоты. Их уникальность в том, что они появились еще в протерозойскую эру – 2 миллиарда лет назад.

Кроме того, природа здесь выступила не только в роли строителя, но и поработала резцом скульптора: многие камни имеют сходство с человеческими лицами анфас и в профиль.

Фото: ua.igotoworld.com, photographers.ua, vokrugsveta.ua,cdn.segodnya.ua