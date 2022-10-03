Художественная совесть Одессы: сегодня 170 лет со дня рождения Кириака Костанди

Родился Кириак Константинович в селе Дофиновка, которое в то время относилось к Херсонской губернии. Семья была многодетной, и после смерти отца мальчик, которому было всего 10 лет, уехал в Одессу в поисках средств к существованию. Здесь Костанди пришлось служить в бакалейной и винной лавке. Каждую свободную минуту мальчик посвящал рисованию. Он рисовал чем придется – мелом, углем, карандашом, и где придется – на прилавке или стене. Однажды эти рисунки увидел один из одесских фотографов и взял 16-летнего Костанди в свою студию ретушером.

Через два года будущий художник стал слушателем воскресных классов при Одесской рисовальной школе, а еще через несколько лет – студентом столичной академии художеств. Костанди приходилось зарабатывать на жизнь и учебу: брать заказы на копирование картин, давать частные уроки рисования. Кроме того, Костанди преподавал в рисовальной школе, где проработал до конца жизни. Академию художник окончил, когда ему было уже 30 лет, и получил звание классного художника 3-й степени.

С 1884 года работы Костанди стали появляться на выставках, и каждая его новая работа удостаивалась внимания коллег, вызывала восхищение зрителей и критиков. Одесские художники называли его своей художественной совестью.

Художник был в числе организаторов Одесского литературно-артистического общества и Городского музея изящных искусств – современного художественного музея. В 1917 году Костанди был назначен его директором.

Умер Кириак Костанди 31 октября 1921 года и был похоронен на Первом христианском кладбище Одессы, уничтоженном в 1930 году. Через год после его смерти в Одессе было основано Художественное общество имени Костанди.

Ирина Сорокина

Источник: odessa-memory.info