Хозяйке на заметку: полезные советы на все случаи жизни

Изобретательность — полезная вещь в хозяйстве. Предлагаем небольшую подборку советов того, как сделать сложные вещи легко и просто.
- Подставка для фруктов и сладостей отлично подойдет для хранения косметики и обеспечит в доме порядок и красоту.
- Если вы часто путаете ключи, покрасьте их в разные цвета с помощью лака для ногтей.
- Если нужно налить что-то из емкости, заполненной жидкостью, приложите к горлышку палочку для суши или ручку. Так ничего не разольется.
- Острый перец не оставит жгучих следов на руках, если вы обработаете кожу оливковым маслом, а потом вымоете руки с мылом. Если перец случайно попал в глаза — промойте их молоком.
- Быстро поможет избавиться от запаха чеснока на руках ложка из нержавеющей стали. Потрите руки об ложку под струей холодной воды.
- Когда масло холодное и твердое, используйте терку. Натертое масло легче намазать на хлеб.
- Щипцы для выпрямления волос идеально выгладят воротничок на рубашке.
- Яичницу безупречной формы легко сделать, используя как формочку луковое кольцо.
- Спираль от шариковой ручки защитит кабель зарядного устройства от переламывания.
- Чтобы не повредить пальцы, используйте прищепку, во время того, как забиваете гвоздь.
- Увеличить площадь рабочей поверхности на кухне — легко. Поместите еще одну доску для нарезки на выдвижной ящик.
- Изысканный узор на пироге можно сделать, просеяв пудру сквозь вязаную крючком салфетку.
Фото: картина Станислава Жуковского “Интерьер”