Хозяйке на заметку: полезные советы на все случаи жизни

Обычно хозяйки тратят достаточно много времени, чтобы вкусно приготовить куриные голени, запекая их в духовке. На самом деле, нежного и приятного вкуса можно добиться даже при готовке на сковороде. И для этого понадобятся всего лишь обычные овощи и немного пряностей.

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