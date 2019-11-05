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Новости Одессы и Одесской области

Хозяйке на заметку: полезные советы на все случаи жизни

Хозяйке на заметку: полезные советы на все случаи жизни

Изобретательность — полезная вещь в хозяйстве. Предлагаем небольшую подборку советов того, как сделать сложные вещи легко и просто.

  • Подставка для фруктов и сладостей отлично подойдет для хранения косметики и обеспечит в доме порядок и красоту.
  • Если вы часто путаете ключи, покрасьте их в разные цвета с помощью лака для ногтей.
  • Если нужно налить что-то из емкости, заполненной жидкостью, приложите к горлышку палочку для суши или ручку. Так ничего не разольется.
  • Острый перец не оставит жгучих следов на руках, если вы обработаете кожу оливковым маслом, а потом вымоете руки с мылом. Если перец случайно попал в глаза — промойте их молоком.
  • Быстро поможет избавиться от запаха чеснока на руках ложка из нержавеющей стали. Потрите руки об ложку под струей холодной воды.
  • Когда масло холодное и твердое, используйте терку. Натертое масло легче намазать на хлеб.
  • Щипцы для выпрямления волос идеально выгладят воротничок на рубашке.
  • Яичницу безупречной формы легко сделать, используя как формочку луковое кольцо.
  • Спираль от шариковой ручки защитит кабель зарядного устройства от переламывания.
  • Чтобы не повредить пальцы, используйте прищепку, во время того, как забиваете гвоздь.
  • Увеличить площадь рабочей поверхности на кухне — легко. Поместите еще одну доску для нарезки на выдвижной ящик.
  • Изысканный узор на пироге можно сделать, просеяв пудру сквозь вязаную крючком салфетку.

Фото: картина Станислава Жуковского “Интерьер”

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Анастасия Епурь
Анастасия ЕпурьПРОФИЛЬ
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