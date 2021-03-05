Квитанции за коммуналку порой пугают космическими суммами за потребленные услуги. И, к сожалению, не у всех есть возможность оплатить их вовремя и в полном объеме. Кто имеет право на компенсацию от государства за «космическую коммуналку»? Как оформить все документы? Обо всем этом рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская.

Кто имеет право на субсидию?

Получить субсидию может человек или семья, чьих доходов не хватает на то, чтобы платить за коммунальные услуги.

Для каждой семьи индивидуально рассчитывают обязательный платеж. Если сумма за коммунальные услуги превышает этот платеж, то такая семья имеет право на субсидию.

Кому положена субсидия и как узнать ее размер?

Узнать это можно такими способами:

воспользовавшись специальным калькулятором на сайте Министерства социальной политики;

на сайте Министерства социальной политики; подав заявку в департамент труда и соцполитики Одесского горсовета;

в департамент труда и соцполитики Одесского горсовета; посчитав самому по формуле: средний ежемесячный доход домохозяйства на одного члена семьи разделить на прожиточный минимум (2189 гривен с 1 декабря 2020 года) и разделить на коэффициент 2, умноженный на 15%.

ПРИМЕР. Рассчитаем на примере. В домохозяйстве проживают два взрослых человека и хотят оформить субсидию в начале отопительного сезона. Прибавляем их зарплату за 1-2-й квартал (то есть с января по июнь). Предположим, что мужчина в среднем получает 2500 гривен пенсии, а женщина еще работает и получает 6200 гривен зарплаты или наоборот. Суммируем их доход и делим на 2. Получаем 4350 гривен. Делим их на прожиточный минимум (2189), затем делим на 2 и умножаем на 15%. Мы получили процент обязательного платежа – 14,9%.

Процент обязательного платежа равняется 17,1%. Таким образом, эта семья должна платить за коммуналку до 3420 гривен. Остальная часть счетов покрывается государством, и если итоговая стоимость всех услуг достигла 4000 гривен, то субсидия составит 580 гривен.

Какие документы нужны, чтобы получить субсидию?

Сейчас в Украине действует упрощенная система подачи заявок на получение субсидии — необходимо всего два документа. Это само заявление и декларация о доходах и имуществе, которая заполняется на месте.

— Человек несет ответственность за то, что достоверно указывает все сведения. Субсидия зависит от имущества, от площади квартиры, от наличия дополнительных доходов и ценных вещей. Все данные проверяются во всех реестрах. Если мы поймем, что получатель субсидии указал недостоверные данные, то он должен будет возместить эту сумму, — предупредила Елена Китайская.

Она также отметила, что граждане должны передавать любую информацию об изменениях в доходах или имуществе, например, о повышении зарплаты или покупке автомобиля.

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