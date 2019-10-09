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Новости Одессы и Одесской области

Хотите деньгами? Как одесситам монетизировать свои льготы

Хотите деньгами? Как одесситам монетизировать свои льготы

С 1 октября начала действовать обновленная система монетизации льгот. Это значит, что если раньше вы получали такую помощь от государства в виде скидки в коммунальной платежке, то теперь льгота будет приходить либо в виде живых денег, либо же на счет в Ощадбанке, с которого будет автоматически отправляться коммунальщикам. При этом порядок назначения выплат остается неизменным — в соответствии с законом. Но для того, чтобы изменить существующий порядок, нужно успеть в срок подать соответствующие заявления.

Не пропустите крайнюю дату! – предупредила директор департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская. Новый механизм расчета и выплаты льгот предусматривает, что деньги будут передаваться напрямую людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

«Монетизация льгот не повлияет на размер предусмотренных законом социальных гарантий, позволит сохранять средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды», – объяснили в Мисоцполитики.

А вот если льготникам удалось потребить меньше ресурсов, чем предусмотрено нормативом, сэкономленные деньги такая семья может оставить себе. Получить их можно двумя способами:

  • безналичная монетизация — Ощадбанк автоматически создает учетную запись льготника, куда и начисляются средства, а сэкономленные деньги можно снять по итогам отопительного периода (один раз в год).
  • наличная монетизация – со счета в одном из 38 уполномоченных банков. Тогда льготник будет каждый месяц получать «живые» деньги. То же самое можно сделать через отделения «Укрпочты». В таком случае получить выплату можно будет в кассе в отделениях организации или же деньги доставит почтальон на дом.

Важно! Для того, чтобы получить свою льготу наличными деньгами, одесситам необходимо подать заявление на такую услугу. Сделать это нужно до 15 октября!

Таким образом, граждане, которые по закону имеют право на льготы при оплате услуг ЖКХ, теперь станут «в живую» ощущать положенную от государства помощь. Но, будьте внимательны, в квитанциях, которые придут к нам в ноябре, уже не будет отдельно указана сумма компенсации.

Все необходимые данные по начисленным льготам поставщикам услуг будут предоставлять управления социальной защиты населения. Поэтому одесситам не нужно лично обращаться к компании-поставщику, чтобы подтвердить свое право на получение льгот.

Также с 1 октября начали действовать изменения и для получателей субсидии. Они теперь вправе самостоятельно решать, куда будут перечислять средства: как раньше — в Ощадбанк, или в другие финансовые учреждения.

Фото: mviskarada.gov.ua

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