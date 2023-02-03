Ходит ли в Одессе электротранспорт: как узнать?

Одесское коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» информирует: для одесситов работает Информационный центр, где можно узнать официальную информацию о работе трамваев и троллейбусов и не только.
Время работы Информационного центра: по будням с 8:00 до 17:00 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.
Здесь можно узнать:
- официальную информацию о работе электротранспорта;
- расписание транспорта;
- где находится тот или иной вагон/машина.
Также здесь одесситы могут оставить жалобу или пожелание.
Телефоны Информационного центра КП «Одесгорэлектротранс»:
- 717-54-54;
- 7-886-886;
- 717-54-77.
Консультант по трудоустройству: 717-54-77, 073-44-35-006.
Как сообщалось, накануне утром ряд местных пабликов и телеграм-каналов распространили информацию о том, что одесский электротранспорт якобы вышел на маршруты. Но «Одесгорэлектротранс» эту слухи опроверг.