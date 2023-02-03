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Ходит ли в Одессе электротранспорт: как узнать?

Ходит ли в Одессе электротранспорт: как узнать?

Одесское коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» информирует: для одесситов работает Информационный центр, где можно узнать официальную информацию о работе трамваев и троллейбусов и не только.

Время работы Информационного центра: по будням с 8:00 до 17:00 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Здесь можно узнать:

  • официальную информацию о работе электротранспорта;
  • расписание транспорта;
  • где находится тот или иной вагон/машина.

Также здесь одесситы могут оставить жалобу или пожелание.

Телефоны Информационного центра КП «Одесгорэлектротранс»:

  • 717-54-54;
  • 7-886-886;
  • 717-54-77.

Консультант по трудоустройству: 717-54-77, 073-44-35-006.

Как сообщалось, накануне утром ряд местных пабликов и телеграм-каналов распространили информацию о том, что одесский электротранспорт якобы вышел на маршруты. Но «Одесгорэлектротранс» эту слухи опроверг.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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