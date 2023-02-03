Ходит ли в Одессе электротранспорт: как узнать?

Одесский электротранспорт выйдет на маршруты 3 февраля Завтра, в пятницу, 3 февраля 2023 года, в Одессе после недельного простоя снова выйдут на маршруты трамваи и троллейбусы. ПОДРОБНЕЕ

Смогут ли сегодня одесситы добраться домой на трамвае или троллейбусе? Сегодня, в четверг, 2 февраля 2023 года, из-за низких лимитов на электроэнергию одесские троллейбусы и трамваи не ходят, сообщает КП «Одесгорэлектротранс» (ОГЭТ). Так что трамваев и троллейбусов в вечерний час пик одесситы могут не ждать. ПОДРОБНЕЕ