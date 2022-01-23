Одесские истории: как в Одессе расстреляли слона Ямбо
2 июня 1914 года на яхте «Штандарт» в Одесский порт прибыл император Николай Второй с семьей. Городские власти окружили Куликово поле мощным заграждением, чтобы в поле зрения императора случайно не оказались строения зоологического зверинца Георгия Лорбербаума, который представлял из себя передвижной цирк шапито с животными. Там разгоралась трагедия африканского слона Ямбо.
АВТОР: Вячеслав Воронков • ФОТО: из открытых источников
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Приговор для артиста
Ямбо был уникальным артистом — он мог лечь на спину и притвориться спящим, стоял на задних ногах, подбрасывал хоботом огромный мяч, трубил громовым голосом, хоботом поднимал любую вещь, ходил на арене по разбитым бутылкам.
Характер у него был добродушный, но временами — жестокий. Во время гастролей в Харькове, к примеру, слон схватил укротителя и ударил его об арену, в Киеве и Кишиневе искалечил двух служителей, в Одессе пытался лапой раздавить, а в Либаве стал топтать служителя арены.
Одесские газеты писали, что специалисты увидели в этом признак бешенства и решили отравить слона цианистым калием, но слон яда не принял. Пытались давать успокоительные, но умное животное отказалось от них. Не могли успокоить гиганта и вызванные на помощь пожарные с водяными брандспойтами.
Ямбо стал раздражительным и временами проявлял беспричинную агрессию. Однажды в порыве ярости мощный самец убил слониху. А в одиночестве приступы агрессии стали более частыми.
На фоне затоптанной пустынной площади горой поднимался серый силуэт слона с веерами растопыренных ушей, с опущенным хоботом, качающимся с угрожающим, маниакальным постоянством, как маятник. Вероятно, это был короткий период депрессии, когда Ямбо, изнуренный порывами бессильной ярости, впадал в тихое безумие…
Эти тихие минуты были еще страшнее припадков буйства, когда слон приседал на хвост, пытаясь разорвать короткую цепь, крутился волчком и, подняв к небу хобот, издавал воинственные трубные звуки, заставлявшие всех вокруг дрожать от страха.
Люди обходили стороной Куликово поле, опасаясь, что слон наконец разорвет цепь и начнет все вокруг крошить и убивать своими наполовину спиленными бивнями.
В течение целой недели город занимался исключительно слоном. Ходили слухи, делались различные предположения. В газетах каждый день появлялись врачебные бюллетени о состоянии здоровья слона. Оно то ухудшалось, то улучшалось. Печатались интервью с городскими общественными деятелями и популярными врачами, которые в большинстве считали, что слон Ямбо сошел с ума…»
Шанс на спасение
Была предпринята еще одна необычная попытка спасти гиганта африканской саванны — ему подыскали слониху, которая обладала опытом «приведения в чувство» разбушевавшихся слонов.
Вот как описывает первую встречу слонихи и Ямбо одесская газета «Знамя»:
«Очутившись в зверинце, Мисс прошла мимо Ямбо, замедлив свои шаги и наградив Ямбо приветливым взглядом, слегка кивнув хоботом и с шаловливой грацией шевельнув ушами. Ямбо совсем растаял. От былого гнева и суровости не осталось и следа. Он заерзал, задвигал ушами и чрезвычайно вежливо, как подобает истинному джентльмену, старался выказать мисс Гизби свое внимание».
К сожалению, дамские слоновьи чары не привели в чувства Ямбо — он продолжал буйствовать.
В Одессу прибыл ветврач московского зоосада Тоболкин. Бесстрашно войдя к Ямбо, он еще раз осмотрел животное и даже покормил его из рук хлебом. Не найдя явных признаков болезни, Тоболкин представил заключение о том, что история с бешенством Ямбо — досадное недоразумение. Слон вполне здоров и не вызывает опасений.
Причина нервного расстройства кроется, скорее всего, в жестоком обращении служителей и неудовлетворительном содержании животного. Врач предложил перевезти Ямбо в Москву. А одесский владелец Ямбо поспешно согласился продать слона за полцены.
Практически весь май шли переговоры и подготовка Ямбо к переезду. Готовили спецвагон, подбирали штат проводников. Все это время отмечали сносное поведение животного.
Ранее мы рассказывали о том, как в Одессе строили без фундамента морской вокзал.
Приговор
Но неожиданно слон опять сделался неукротимым. Когда из Москвы прибыл лучший дрессировщик Чарльз Иленеб, Ямбо с трубным ревом бросился к нему. Иленеб едва успел отскочить на безопасное расстояние. Взбешенный Ямбо стал крушить все вокруг. Даже слониха отказалась входить в клетку.
Городские чиновники в один голос стали говорить, что слон сошел с ума и его нужно умертвить.
Начались поспешные приготовления к казни животного. Из соображений безопасности было предложено умертвить гиганта электротоком или отравить. Но по распоряжению одесского градоначальника Ивана Сосновского, Ямбо был приговорен к смерти путем расстрела. Профессиональных палачей, имеющих опыт убийства животных, в Одессе не было, и поэтому срочно пригласили 25 добровольцев — охотников с ружьями.
Слон умирал на глазах тысяч одесситов
Убийство Ямбо началось в 14 часов 15 минут на Куликовом поле 10 июня 1914 года.
Куликово поле было оцеплено, трамвай остановлен, вызвали наряд стражников, приглашенный фотограф делал предсмертные снимки Ямбо.
Ямбо вяло расхаживал по эстраде и, по-видимому, успокоился. Время от времени он посыпал голову землей. Заметив стрелков, повернулся спиной, словно сознавая опасность. Окриками дрессировщика и длинным шестом слона заставили повернуться.
Начался расстрел. Увидев направленные на себя ружья, Ямбо завилял хвостом. Грянул залп. Жгучие пули, оставляя в теле гиганта глубокие кровоточащие раны, опрокинули Ямбо в ров у стены слоновника. Однако через секунду окровавленный слон был уже на ногах и рванулся вперед, взрывая бивнями землю. Обезумевший от боли гигант тщетно рвал прутья ограды в надежде вырваться и отомстить обидчикам. Расстрел несчастного слона продолжался не менее 25 минут. Из глаз Ямбо градом катились огромные красные слезы — он не понимал, почему люди его убивают.
Как потом подсчитали, в тело животного было выпущено 211 пуль. Одна из попавших в сердце прекратила агонию Ямбо.
Ямбо в день смерти было 34 года и весил он 4668 килограмм.
Прощание с любимцем
Весть о гибели слона мгновенно облетела всю Одессу. Толпы городских обывателей осаждали заведение Лорбербаума в надежде хоть глазком увидеть своего бывшего любимца. Причем, несмотря на всяческие увещания полицейских, толпа не расходилась даже ночью.
После 36 часов непрерывной работы все, что осталось от Ямбо, накрыли брезентом и вывезли из ворот зоосада. По запруженным народом улицам повозку тащили пять волов. Вслед шла огромная молчаливая толпа людей, прощаясь с любимцем, многие из них плакали и бросали на труп цветы.
Тело Ямбо свалили во дворе университета для препарирования и изготовления в дальнейшем чучела слона для музея.Последующие медицинские исследования останков бешенства не подтвердили. По общему заключению экспертов, слон был совершенно здоров. Так что убийство его было крупной ошибкой.
Ямбо возвращается?
Кенийский город Момбаса и Одесса в 2021 году подписали договор о побратимстве. В Одессе побывала делегация из Кении во главе с заместителем губернатора округа Момбаса Джоаб Обхиамо Тумбо.
Гости из Кении пообещали помочь Одессе в приобретении слона, каковых в этой а фриканской стране насчитывается несколько тысяч.
Если такой подарок прибудет в наш город, то читатели «Одесской жизни» предлагают назвать его Ямбо, в память о расстрелянном любимце Одессы.
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