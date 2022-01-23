Одесские истории: как в Одессе расстреляли слона Ямбо

Ямбо был уникальным артистом — он мог лечь на спину и притвориться спящим, стоял на задних ногах, подбрасывал хоботом огромный мяч, трубил громовым голосом, хоботом поднимал любую вещь, ходил на арене по разбитым бутылкам.



Характер у него был добродушный, но временами — жестокий. Во время гастролей в Харькове, к примеру, слон схватил укротителя и ударил его об арену, в Киеве и Кишиневе искалечил двух служителей, в Одессе пытался лапой раздавить, а в Либаве стал топтать служителя арены.



Одесские газеты писали, что специалисты увидели в этом признак бешенства и решили отравить слона цианистым калием, но слон яда не принял. Пытались давать успокоительные, но умное животное отказалось от них. Не могли успокоить гиганта и вызванные на помощь пожарные с водяными брандспойтами.



Ямбо стал раздражительным и временами проявлял беспричинную агрессию. Однажды в порыве ярости мощный самец убил слониху. А в одиночестве приступы агрессии стали более частыми.