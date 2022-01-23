Газеты Одессы 100 лет назад: день выборов и бомба в полиции

Одесситам интересны любые подробности из истории родного города, о многих из которых не знают даже историки. Некоторые события проходили незамеченными, о некоторых просто забывали.
Сегодня мы пытаемся возродить в памяти пусть незначительные, но очень важные для нас детали.
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Сегодня в 9 час. утра совершено покушение на жизнь одесского полицмейстера подполковника Головина. Покушавшийся подскочил к карете полицмейстера, когда тот выехал из квартиры в собор на панихиду, и произвел в него два выстрела. Полицмейстер, раненый в лопатку, выскочил из экипажа. Стрелявший бросился бежать, но был задержан на расстоянии двух кварталов от места происшествия».
«Русское слово»,
21 января 1905 года.
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Сегодня в восьмом часу утра в здании жандармского управления, помещающегося в доме Баржанского на Ришельевской ул., взорвалась адская машина. Взрыв произвел опустошения в жандармском управлении, в соседних помещениях, а также в драматической школе Долинова. Выяснено, что машина была ночью опущена через дымовую трубу в печь офицерского помещения. Служитель затопил печь, отчего произошел взрыв, рассчитанный на более поздний час, когда в управлении собираются начальники и чиновники».
«Русское слово»,
24 января 1906 года.
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В гастрономический магазин Захарова на Пушкинской улице явились четверо вооруженных молодых людей и, забрав из кассы выручку, оставили квитанцию боевой партии броненосца «Князь Потемкин».
«Новое время»,
25 января 1906 года.
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Громкое дело врача Ценовского, обвинявшего на страницах «Одесских новостей» персидского консула Зайченко в совращении малолетних девочек-гимназисток, слушалось в окружном суде. Зайченко обвинял Ценовского в диффамации. Суд приговорил Ценовского к 3 неделям тюрьмы».
«Утро России»,
26 января 1910 года.
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День выборов (во II Государственную думу. — Ред.) проходит спокойно. Вечером наш корреспондент объехал восемь избирательных участков. Приблизительно по всему городу голосовало свыше 60 процентов избирателей…Еврейское население подало наибольшее количество бюллетеней прогрессивно-демократического блока».
«Русское слово»,
29 января 1907 года.
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В одной из камер тюремного замка сегодня случайно обнаружена фабрика фальшивых монет, изготовлявшихся уголовными при содействии тюремного фельдшера, доставлявшего необходимый материал. При обыске в карманах фельдшера найдены фальшивые рубли и полтинники, а в камере — большая сумма поддельных денег, формы, кислоты, олово. Фельдшер арестован».
«Русское слово»,
31 января 1908 года.
Много интересных фактов о жизни Одессы в прошлом веку вы можете узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.
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