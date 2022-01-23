Новости Одессы и Одесской области

Газеты Одессы 100 лет назад: день выборов и бомба в полиции

Газеты Одессы 100 лет назад: день выборов и бомба в полиции

Одесситам интересны любые подробности из истории родного города, о многих из которых не знают даже историки. Некоторые события проходили незамеченными, о некоторых просто забывали.

Рецепты

Сегодня мы пытаемся возродить в памяти пусть незначительные, но очень важные для нас детали.

* * * * *

Сегодня в 9 час. утра совершено покушение на жизнь одесского полицмейстера подполковника Головина. Покушавшийся подскочил к карете полицмейстера, когда тот выехал из квартиры в собор на панихиду, и произвел в него два выстрела. Полицмейстер, раненый в лопатку, выскочил из экипажа. Стрелявший бросился бежать, но был задержан на расстоянии двух кварталов от места происшествия».

«Русское слово»,
21 января 1905 года.

* * * * *

Сегодня в восьмом часу утра в здании жандармского управления, помещающегося в доме Баржанского на Ришельевской ул., взорвалась адская машина. Взрыв произвел опустошения в жандармском управлении, в соседних помещениях, а также в драматической школе Долинова. Выяснено, что машина была ночью опущена через дымовую трубу в печь офицерского помещения. Служитель затопил печь, отчего произошел взрыв, рассчитанный на более поздний час, когда в управлении собираются начальники и чиновники».

«Русское слово»,
24 января 1906 года.

* * * * *

В гастрономический магазин Захарова на Пушкинской улице явились четверо вооруженных молодых людей и, забрав из кассы выручку, оставили квитанцию боевой партии броненосца «Князь Потемкин».

«Новое время»,
25 января 1906 года.

* * * * *

Громкое дело врача Ценовского, обвинявшего на страницах «Одесских новостей» персидского консула Зайченко в совращении малолетних девочек-гимназисток, слушалось в окружном суде. Зайченко обвинял Ценовского в диффамации. Суд приговорил Ценовского к 3 неделям тюрьмы».

«Утро России»,
26 января 1910 года.

* * * * *

День выборов (во II Государственную думу. — Ред.) проходит спокойно. Вечером наш корреспондент объехал восемь избирательных участков. Приблизительно по всему городу голосовало свыше 60 процентов избирателей…Еврейское население подало наибольшее количество бюллетеней прогрессивно-демократического блока».

«Русское слово»,
29 января 1907 года.

* * * * *

В одной из камер тюремного замка сегодня случайно обнаружена фабрика фальшивых монет, изготовлявшихся уголовными при содействии тюремного фельдшера, доставлявшего необходимый материал. При обыске в карманах фельдшера найдены фальшивые рубли и полтинники, а в камере — большая сумма поддельных денег, формы, кислоты, олово. Фельдшер арестован».

«Русское слово»,
31 января 1908 года.

Много интересных фактов о жизни Одессы в прошлом веку вы можете узнать из предыдущего выпуска 100-летних новостей.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить