Архитектурные тайны Одессы: проект полуциркульных зданий не понравился Воронцову

Два полуциркульных здания на Приморском бульваре в Одессе, или, как их еще называют, присутственные места, известны далеко за пределами Одессы и стали ее визитной карточкой.

Эти здания образуют маленькую площадь, в центре которой стоит не менее знаменитый памятник Ришелье.

Если Приморский бульвар планировал создать еще Ланжерон, то идея строительства полуциркульных зданий принадлежала генерал-губернатору Михаилу Воронцову. Он поручил разработать проект будущих присутственных мест архитектору Францу Боффо. Однако его проект Воронцову не понравился, и он пригласил другого известного архитектора — Авраама Мельникова. По его проекту и были возведены здания, а руководить работами поручили Францу Боффо.

При строительстве, начавшемся в 1826 году, использовали одесский ракушечник, который покрыли штукатуркой. По проекту, здание включало несколько стилей и направлений, в отделке фасадов использовали классический стиль, а первый этаж облицевали рустовкой (выступающими крупными камнями). В вогнутой части здания была устроена лоджия, а второй и третий этажи разделяли пилястры — вертикальные выступы, похожие на колонны. Наверху стены заканчивались каменной балюстрадой.

Здания планировались как общественные, но выделенных средств на строительство не хватило, поэтому пришлось прибегнуть к помощи частных лиц. В разное время здесь размещались разные организации — приказ общественного призрения, строительный комитет, коммерческий суд. Например, в полуциркульном здании справа находились присутственные места, суд и первая городская дума. В здании слева — гостиница «Петербургская», в которой останавливались Белинский, Щепкин, Карузо и другие знаменитости.

После революции здания заняли судебные инстанции. Кстати, именно здесь заседал Военно-окружной суд, который приговорил к расстрелу Григория Котовского.

Источник: obodesse.at.ua

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