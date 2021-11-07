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Архитектурные тайны Одессы: доходный дом для приказчиков Греческого рынка

Архитектурные тайны Одессы: доходный дом для приказчиков Греческого рынка

Этот доходный дом в Одессе мало похож на вычурные, отделанные лепниной «купеческие» дома прошлого века. Его, скорее, можно сравнить с современными хайтековскими зданиями, хотя выстроен он более ста лет назад.

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Этот дом находится в переулке Вице-адмирала Жукова, 25. Его владельцем был барон Георгий Фредерикс-Маразли, ротмистр лейб-гвардии гусарского полка. Сначала участком в районе Греческой площади владел одесский городской голова Георгий Маразли, а в 1910 году участок перешел к барону Фредерикс-Маразли.

Перед Первой мировой войной, в 1913 году, Фредерикс-Маразли пригласил архитектора Эдуарда Меснера для перестройки части старых торговых рядов Греческого рынка в четырехэтажный доходный дом с торговыми помещениями. Кстати, именно Меснер в свое время спроектировал знаменитый Масонский дом и дом Либмана в Одессе.

доходный дом приказчики

Здание, которое возвели на месте торговых рядов, было построено в 1914 году в стиле рационального модерна и предназначалось для людей среднего достатка — торговцев и приказчиков соседнего Греческого рынка. Дом был четырехэтажным и являлся самым высоким на участке от Греческой до Бунина. Площадь для застройки предназначалась небольшая, поэтому архитектору пришлось постараться, чтобы разместить в доме как можно больше доходных помещений. А это можно было сделать, только увеличив количество этажей.

В доме размещалось восемь квартир, два магазина, две лестничные клетки — парадная и «черная», а также небольшой двор-колодец. Стиль постройки очень лаконичен. На фасадной стороне здания почти нет никакого декора, только от второго до четвертого этажа дом украшают прямоугольные эркеры. Балконы сначала были ограждены металлическими перилами, соответствовавшими общему стилю здания. Однако они не сохранились, и в советское время их заменили простыми сварными ограждениями.

Источник: all.archodessa.com

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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