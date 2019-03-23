﻿ За визит к врачу с 1 апреля придется платить? - Одесская Жизнь

Минздрав хочет прекратить финансирование услуг для пациентов, которые не заключили декларацию с врачом

Министерство охраны здоровья Украины продолжает реформы в отрасли. Правда, стало известно о возможной корректировке сроков введения изменений. Речь идет о периоде, с которого медобслуживание первичного уровня станет не бесплатным для ряда пациентов. В ведомстве заявили о намерении с 1 апреля прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили декларации с семейными врачами или терапевтами. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте министерства.

Что это значит и чем это грозит нам с вами?

Нас поделили на «зеленых» и «красных»

Министерство охраны здоровья Украины разделяет всех граждан, которые обращаются в медучреждения первичного звена, на две категории. В ведомстве всех нас занесли в два списка разного цвета.

В «зеленый» входят люди, которые уже заключили декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. На сегодняшний день, по данным Национальной службы здоровья, это успели сделать почти 26 миллионов украинцев. Причем, по оценкам чиновников, пациентов из «зеленого» списка с каждым днем становится все больше. Например, только за две недели марта было заключено на 815 тысяч больше деклараций, чем в феврале. А в феврале на 1,17 миллионов больше, чем в январе.

Во втором — «красном» списке — люди, которые своего врача еще не выбрали и договор с ним не заключили, но имеют право на медицинское обслуживание, равно как и граждане из зеленого списка.

Фактически сейчас разницы в списках нет. Но это и хочет изменить Минздрав.

Где-то убыло, где-то прибыло

Сегодня медицинские услуги населению предоставляются равнозначно. Однако реформа запускает принцип «деньги идут за пациентом». И тут есть два главных направления.

Для пациентов

Это гарантированный набор медуслуг для заключивших декларацию. В перечень войдут:

Маммография и пять видов рентгена: грудной клетки, суставов, позвоночника, костей и околоносовых пазух.

Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы.

Шесть видов УЗИ: желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, артерий ног, щитовидной и молочных желез.

Четыре вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах.

Исследования: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкоза крови, общий холестерин, измерение артериального давления, электрокардиограмма, измерения веса, роста, окружности талии, быстрый тест на беременность, быстрый тест на тропонин, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

Для врачей

Это разделение финансирования разных категорий пациентов: врачи будут получать за каждого конкретного пациента определенные деньги из бюджета. Введение именно этого аспекта хотят «ускорить» в минздраве. В ведомстве считают, что следует увеличить финансирование учреждений здравоохранения, которые работают по «зеленому» списку, причем за счет сокращения денег на «красных» пациентов.

Риски экономии

В случае принятия инициативы минздрава, уже с 1 апреля за человека из «красного» списка врачи будут получать по 120 гривен в год. Сейчас за всех пациентов медикам начисляют по 370 гривен в год. Ранее планировалось, что такое понижение произойдет только с 1 июля. В министерстве отмечают, что это позволит сэкономить 360 миллионов гривен. Эти деньги хотят перенаправить на финансирование «зеленого» списка.

Инициатива вроде бы неплохая. Это должно подтолкнуть «переход учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь, на полное финансирование по «зеленому списку» и прекращение действия «красного списка». Однако эксперты отмечают, что тогда терапевты и семейные врачи могут начать отказываться принимать людей без заключенных деклараций, потому что за них медикам элементарно меньше заплатят. В то же время по Конституции все граждане Украины должны получать первичную медицинскую помощь бесплатно. Поэтому, по мнению чиновников, проблем возникнуть не должно.

Фото пресс-службы горсовета.