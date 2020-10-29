Сезон грибов – в разгаре. И, несмотря на то, что Одесса не самое грибное место, одесситы все равно любят “грибалку”. Где растут эти дары природы, и что оттуда привозят грибники? Давайте заглянем в их лукошки, найдем ближайшие к Одессе грибные места на карте.

Знаменитые Савранские леса

Это первое, что приходит на ум при слове “грибы”. Сюда ездят, чаще всего, на один день. Утром выехали – вечером вы дома и, если повезет, с полным “уловом” грибов. Помочь с коллективной поездкой может, например, компания Украина-тур.

Как добраться. Саврань от Одессы отделяет 220 км. Дорога относительно хорошая – Киевская трасса, потом пару десятков километров по частично отремонтированной дороге. Доехать можно на общественном транспорте из Одессы. А можно остаться ночевать у местных жителей. Тогда есть возможность можно прийти в лес рано утром – до того, как сюда доберутся туристы из города.

Саврань от Одессы отделяет 220 км. Дорога относительно хорошая – Киевская трасса, потом пару десятков километров по частично отремонтированной дороге. Доехать можно на общественном транспорте из Одессы. А можно остаться ночевать у местных жителей. Тогда есть возможность можно прийти в лес рано утром – до того, как сюда доберутся туристы из города. Что собирают. Желтяки – действительно, желтоватые грибы, которые растут в еловых, сосновых и дубовых лесах. Еще есть гриб сова, или, как его еще называют, зонтик. Это высокий гриб на тонкой ножке с большущей шляпкой.

В Кодымские леса – по новой дороге

Новое направление грибных охотников. Раньше Кодыма была доступна немногим из-за плохой дороги. Год назад ее отремонтировали, и кодымские леса открыли свои объятия для всех. Кроме того, недавно район презентовал свои туристические возможности одесским туроператорам, и теперь интересные предложения ожидают не только фанаты грибной охоты.

Как добраться. Для самостоятельных путешественников в Кодыму ездят электричка и поезда, идущие на Киев. Ну а любителей более комфортной и быстрой дороги за 800 грн готовы отвезти на самый север Одесской области турагентства. Путь лежит через Балту и занимает не больше четырех часов. По дороге вы встретите еще немало интересного – старинный деревянный ветряк, продегустируете местную кухню и обниметесь со старинным дубом.

Для самостоятельных путешественников в Кодыму ездят электричка и поезда, идущие на Киев. Ну а любителей более комфортной и быстрой дороги за 800 грн готовы отвезти на самый север Одесской области турагентства. Путь лежит через Балту и занимает не больше четырех часов. По дороге вы встретите еще немало интересного – старинный деревянный ветряк, продегустируете местную кухню и обниметесь со старинным дубом. Что собирают. Грибов в местных лесах множество. Среди них король грибов – белый боровик.

Ближайшая грибная точка – Алтестово

Это, пожалуй, самый близкий от Одессы лес на берегу Хаджибеевского лимана, рядом с дачными поселками. Здесь, наверное, каждый десятый одессит имеет свой участок.

Как добраться. На собственном автомобиле дорога займет 40-50 минут. Если нет своей машины, удобнее всего – в составе туристической группы. Поездка от турагентства стоит порядка 350 гривен на целый день.

На собственном автомобиле дорога займет 40-50 минут. Если нет своей машины, удобнее всего – в составе туристической группы. Поездка от турагентства стоит порядка 350 гривен на целый день. Что собирают. Маслята и местные сыроежки-рядовки.

Кинбурнская коса – любимое место грибников

Кинбурн – популярен не только среди любителей летнего дикого отдыха. Как только туристы-палаточники уезжают с косы, на смену им приходят люди в резиновых сапогах с ведрами.

Как добраться. Найти компанию любителей, которая собирается на Кинбурн, несложно. Поездка с организованной группой обойдется порядка 1000 грн.

Найти компанию любителей, которая собирается на Кинбурн, несложно. Поездка с организованной группой обойдется порядка 1000 грн. Что собирают. Говорят, что тут водятся маслята, рыжики, белые грибы, а также местные специалитеты – гаркуши и млечные грибы.

Уникальный Олешковский (Цюрупинский) лес

Еще одно восточное направление – Олешковский лесной массив в Херсонской области. Находится он недалеко от одноименной самой крупной пустыни Европы. Уникальность этой территории в том, что это самая масштабная рукотворная лесная посадка Европы. Этот лес был заложен в конце XIX века.

Как добраться. Одесситка Олеся Баглюкова, ездившая недавно в лес своим ходом, рекомендует проехать до села Подо-Калиновка. Дорога на своем автомобиле займет около четырех часов. В сам лес лучше далеко не заезжать – проезд там доступен только внедорожникам. Лучше пройти пешком, подышав прекрасным хвойным воздухом. Ездят в те края и организованные группы. У каждой компании своя точка. Поездка на целый день обойдется от 650 грн. А кроме грибов, вы сможете полюбоваться крупнейшей в Европе пустыней – Олешковскими песками.

Одесситка Олеся Баглюкова, ездившая недавно в лес своим ходом, рекомендует проехать до села Подо-Калиновка. Дорога на своем автомобиле займет около четырех часов. В сам лес лучше далеко не заезжать – проезд там доступен только внедорожникам. Лучше пройти пешком, подышав прекрасным хвойным воздухом. Ездят в те края и организованные группы. У каждой компании своя точка. Поездка на целый день обойдется от 650 грн. А кроме грибов, вы сможете полюбоваться крупнейшей в Европе пустыней – Олешковскими песками. Что собирают. В этом лесу “водятся” маслята и белые грибы.

Грибные туры из Одессы





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Представляет уникальную программу: ОХОТА за ГРИБАМИ в Цюрупинском лесу ОТДЫХ В КОННОМ КЛУБЕ БУЦИФАЛ – на лошадках можно будет покататься! Провожаем день – ЗАКАТ в ОЛЕШКОВСКИХ ПЕСКАХ

Сайт: apistravel.com.ua

apistravel.com.ua Адрес: М. Арнаутская, 85

М. Арнаутская, 85 Телефон: 048-7099802, 063-5567899

048-7099802, 063-5567899 Социальные сети: https://www.facebook.com/CompassTravelUkraine

https://www.facebook.com/CompassTravelUkraine Район сбора грибов: Цюрупинск, Саврань

Цюрупинск, Саврань Дата выезда: Каждую субботу

Каждую субботу Стоимость экскурсии: 800 грн

800 грн Питание: Вкусный обед на выбор: шашлык, шурпа, плов, овощи от 150 грн

Вкусный обед на выбор: шашлык, шурпа, плов, овощи от 150 грн Специальные предложения, скидки: Пять программ лояльности компании “Украина-Тур | Одесса” присоединяйтесь к вайбер-сообществу

Бонус напоследок – в Вилково за грибами

Жители села Приморское рассказывают о том, что буквально в десяти минутах от их поселка, в хвойном лесу Дунайского биосферного заповедника, который начинается сразу за селом и длится до Вилково, тоже можно устроить отличную «грибалку» и даже поймать самые настоящие дикие шампиньоны. Недалеко от грибных мест расположен кемпинг, а также есть несколько локаций, где можно поесть. А значит, голодными и холодными вы не останетесь. Добраться в те края довольно просто: ехать надо по трассе Одесса – Рени, и на Струмке повернуть в сторону Вилково.