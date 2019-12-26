Готовимся к Новому году: сколько одесситам придется заплатить за праздничное оливье?

В этом году украинские эксперты утверждают, что продукты на новогодний стол по всей Украине подорожали на 5,6 %. Мы же решили сравнить цены прошлых лет и текущего года, чтобы выяснить, сколько на самом деле придется заплатить одесситам за праздничный стол в канун 2020 года. Итак, предлагаем вам узнать, как менялась средняя стоимость традиционных новогодних продуктов с 2017 по 2019 год в Одессе.

Собираем новогоднее меню

Наступающий 2020 год — год Белой Металлической Крысы. Это животное ест практически все. Поэтому в новогоднюю ночь можно обойтись и стандартным набором блюд — жареной или запеченной курицей, картошкой пюре, оливье и холодцом. Также хозяйке года понравятся закуски, нарезки, салаты, горячие блюда из мяса, птицы, рыбы, различные напитки и десерты. Кстати, астрологи советуют мясо подавать в виде небольших порций. А чтобы задобрить символ наступающего года, подготовьте для него особое лакомство — тарелочку с крупами, овощами, фруктами и зеленью. Из овощей и зелени подойдут — болгарский перец, морковь, свежие огурцы, помидоры, зерна кукурузы или граната, веточки укропа, петрушки, кинзы, а также нарезка цитрусовых.

Мясные и молочные продукты Год 2017 2018 2019 Курица (1 кг) 65 грн. 80 грн. 60 грн. Сельдь (1 шт.) 35 грн. 35-40 грн. 55 грн. Скумбрия охлажденная (1шт.) 80-90 грн. 90 грн. 95 грн. Твердый сыр (300 г) 55 грн. 50 грн. 60 грн. Колбаса салями (0,5 кг) 80 грн. 78 грн. 90 грн. Мясная нарезка 110грн. 130 грн. 150 грн. Овощи Огурцы (1 кг) 40 грн. 45 грн. 48 грн. Помидоры (1кг) 35 грн. 40 грн 50 грн. Зелень (1 пучок) 5-8 грн. 10-15 грн. 15 грн. Грибы (1 кг) 40 грн. 40-45 грн. 56 грн. Сладкий перец (1 кг) 50-60 грн. 73 грн. 75 грн. Маслины (350 г) 29 грн. 35 грн. 36 грн. Лимон (1 шт.) 4 грн. 6 грн. 5 грн. Бутерброды с красной икрой Икра красная (120 г) 125 грн. 215 грн. 250 грн. Батон (1 шт.) 10-12 грн. 15 грн. 18-20 грн. Масло сливочное (100 г) 11 грн. 21 грн. 25 грн. Мясо на холодец Свинина (1 кг) 105-140 грн. 130-150 грн. 140 грн. Говядина (1 кг) 120-160 грн. 150-170 грн. 150 грн. Итого: 1040 грн. 1260 грн. 1380 грн.

Не обойтись на новогодней вечеринке и без десертов. При этом стоит знать, что 2020 год — это год Луны. Поэтому на столе приветствуются блюда белого цвета — молочные коктейли, взбитые сливки, йогурты и мороженое. Также в праздничную ночь можно подать бисквит, мармелад, сухофрукты, орехи, яблочный штрудель, фруктовую нарезку и рождественское печенье. Стоит позаботиться и о том, чтобы на столе были домашние или шоколадные конфеты. В китайских традициях, конфеты символизируют семейное счастье и крепкие родственные отношения, а вот любимые для нас апельсины и мандарины считаются символом богатства и изобилия.

Сладкий стол Год 2017 2018 2019 Шоколадные конфеты (1 кг) 140-160 грн. 170 грн. 170-180 грн. Мандарины (1 кг) 26-35 грн. 26-30 грн. 29-35 грн. Апельсины (1 кг) 30 грн. 35 грн. 30 грн. Бананы (1 кг) 22 грн. 24 грн. 29-30 грн. Итого: 232 грн. 259 грн. 265 грн.

Что касается напитков, нужно знать — Крыса крепкий алкоголь недолюбливает. Лучше горячительные напитки заменить легким вином, вкусным шампанским, домашним коктейлем или теплым глинтвейном.

Напитки Год 2017 2018 2019 Шампанское (0,75 л) 80 грн. 90 грн. 98 грн. Вино (0,75 л) 80 грн. 85 грн. 80-100 грн. Водка (0,5 л) 60 грн. 90 грн. 90 грн. Сок (1 л) 15 грн. 18 грн. 20 грн. Газировка (1,5 л) 11 грн. 15 грн. 18-20 грн. Итого: 246 грн. 298 грн. 317 грн.

Как меняется цена на оливье?

Салат «Оливье» — главный атрибут новогоднего стола. Чтобы приготовить праздничное блюдо, большинство хозяек придерживается классического рецепта. В Одесском регионе оливье любят готовить с варенной колбасой, однако современные рецепты предлагают заменить колбасу на мясо курицы, индейки или языком. А вот сколько придется заплатить за оливье в этом году, смотрите в нашей инфографике.

Год 2017 2018 2019 Картофель (3 шт.) 2,50 грн. 3 грн. 4 грн. Соленые огурцы (3 шт.) 12 грн. 13 грн. 13,75 грн. Морковь (2 шт.) 1,50 грн. 2 грн. 1,50 грн. Вареная колбаса (500 г) 50 грн. 79,20 грн. 72 грн. Яйца (5 шт.) 12 грн. 12,70 грн. 19 грн. Зеленый горошек (200 г) 18 грн. 20 грн. 22 грн. Зеленый лук (1 пучок) 5,50грн. 10 грн. 11,90 грн. Майонез (200 г) 11,75 грн. 18 грн. 19,30 грн. Итого: 113, 25 грн. 158 грн. 163,45 грн.

По итогу одесситам за два-три килограмма оливье придется заплатить в 2019 году — 163 гривны. А вот чтобы накрыть стол на семью из четырех или шести человек, в среднем нужно потратить — 2 125 гривен, так как в 2018 году — 1 972 гривен, а в 2017 году — 1 631 гривну.

Фото: sun9-16.userapi.com

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