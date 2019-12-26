Готовимся к Новому году: сколько одесситам придется заплатить за праздничное оливье?

В этом году украинские эксперты утверждают, что продукты на новогодний стол по всей Украине подорожали на 5,6 %. Мы же решили сравнить цены прошлых лет и текущего года, чтобы выяснить, сколько на самом деле придется заплатить одесситам за праздничный стол в канун 2020 года. Итак, предлагаем вам узнать, как менялась средняя стоимость традиционных новогодних продуктов с 2017 по 2019 год в Одессе.
Собираем новогоднее меню
Наступающий 2020 год — год Белой Металлической Крысы. Это животное ест практически все. Поэтому в новогоднюю ночь можно обойтись и стандартным набором блюд — жареной или запеченной курицей, картошкой пюре, оливье и холодцом. Также хозяйке года понравятся закуски, нарезки, салаты, горячие блюда из мяса, птицы, рыбы, различные напитки и десерты. Кстати, астрологи советуют мясо подавать в виде небольших порций. А чтобы задобрить символ наступающего года, подготовьте для него особое лакомство — тарелочку с крупами, овощами, фруктами и зеленью. Из овощей и зелени подойдут — болгарский перец, морковь, свежие огурцы, помидоры, зерна кукурузы или граната, веточки укропа, петрушки, кинзы, а также нарезка цитрусовых.
|Мясные и молочные продукты
|Год
|2017
|2018
|2019
|Курица (1 кг)
|65 грн.
|80 грн.
|60 грн.
|Сельдь (1 шт.)
|35 грн.
|35-40 грн.
|55 грн.
|Скумбрия охлажденная (1шт.)
|80-90 грн.
|90 грн.
|95 грн.
|Твердый сыр (300 г)
|55 грн.
|50 грн.
|60 грн.
|Колбаса салями (0,5 кг)
|80 грн.
|78 грн.
|90 грн.
|Мясная нарезка
|110грн.
|130 грн.
|150 грн.
|Овощи
|Огурцы (1 кг)
|40 грн.
|45 грн.
|48 грн.
|Помидоры (1кг)
|35 грн.
|40 грн
|50 грн.
|Зелень (1 пучок)
|5-8 грн.
|10-15 грн.
|15 грн.
|Грибы (1 кг)
|40 грн.
|40-45 грн.
|56 грн.
|Сладкий перец (1 кг)
|50-60 грн.
|73 грн.
|75 грн.
|Маслины (350 г)
|29 грн.
|35 грн.
|36 грн.
|Лимон (1 шт.)
|4 грн.
|6 грн.
|5 грн.
|Бутерброды с красной икрой
|Икра красная (120 г)
|125 грн.
|215 грн.
|250 грн.
|Батон (1 шт.)
|10-12 грн.
|15 грн.
|18-20 грн.
|Масло сливочное (100 г)
|11 грн.
|21 грн.
|25 грн.
|Мясо на холодец
|Свинина (1 кг)
|105-140 грн.
|130-150 грн.
|140 грн.
|Говядина (1 кг)
|120-160 грн.
|150-170 грн.
|150 грн.
|Итого:
|1040 грн.
|1260 грн.
|1380 грн.
Не обойтись на новогодней вечеринке и без десертов. При этом стоит знать, что 2020 год — это год Луны. Поэтому на столе приветствуются блюда белого цвета — молочные коктейли, взбитые сливки, йогурты и мороженое. Также в праздничную ночь можно подать бисквит, мармелад, сухофрукты, орехи, яблочный штрудель, фруктовую нарезку и рождественское печенье. Стоит позаботиться и о том, чтобы на столе были домашние или шоколадные конфеты. В китайских традициях, конфеты символизируют семейное счастье и крепкие родственные отношения, а вот любимые для нас апельсины и мандарины считаются символом богатства и изобилия.
|Сладкий стол
|Год
|2017
|2018
|2019
|Шоколадные конфеты (1 кг)
|140-160 грн.
|170 грн.
|170-180 грн.
|Мандарины (1 кг)
|26-35 грн.
|26-30 грн.
|29-35 грн.
|Апельсины (1 кг)
|30 грн.
|35 грн.
|30 грн.
|Бананы (1 кг)
|22 грн.
|24 грн.
|29-30 грн.
|Итого:
|232 грн.
|259 грн.
|265 грн.
Что касается напитков, нужно знать — Крыса крепкий алкоголь недолюбливает. Лучше горячительные напитки заменить легким вином, вкусным шампанским, домашним коктейлем или теплым глинтвейном.
|Напитки
|Год
|2017
|2018
|2019
|Шампанское (0,75 л)
|80 грн.
|90 грн.
|98 грн.
|Вино (0,75 л)
|80 грн.
|85 грн.
|80-100 грн.
|Водка (0,5 л)
|60 грн.
|90 грн.
|90 грн.
|Сок (1 л)
|15 грн.
|18 грн.
|20 грн.
|Газировка (1,5 л)
|11 грн.
|15 грн.
|18-20 грн.
|Итого:
|246 грн.
|298 грн.
|317 грн.
Как меняется цена на оливье?
Салат «Оливье» — главный атрибут новогоднего стола. Чтобы приготовить праздничное блюдо, большинство хозяек придерживается классического рецепта. В Одесском регионе оливье любят готовить с варенной колбасой, однако современные рецепты предлагают заменить колбасу на мясо курицы, индейки или языком. А вот сколько придется заплатить за оливье в этом году, смотрите в нашей инфографике.
|Год
|2017
|2018
|2019
|Картофель (3 шт.)
|2,50 грн.
|3 грн.
|4 грн.
|Соленые огурцы (3 шт.)
|12 грн.
|13 грн.
|13,75 грн.
|Морковь (2 шт.)
|1,50 грн.
|2 грн.
|1,50 грн.
|Вареная колбаса (500 г)
|50 грн.
|79,20 грн.
|72 грн.
|Яйца (5 шт.)
|12 грн.
|12,70 грн.
|19 грн.
|Зеленый горошек (200 г)
|18 грн.
|20 грн.
|22 грн.
|Зеленый лук (1 пучок)
|5,50грн.
|10 грн.
|11,90 грн.
|Майонез (200 г)
|11,75 грн.
|18 грн.
|19,30 грн.
|Итого:
|113, 25 грн.
|158 грн.
|163,45 грн.
По итогу одесситам за два-три килограмма оливье придется заплатить в 2019 году — 163 гривны. А вот чтобы накрыть стол на семью из четырех или шести человек, в среднем нужно потратить — 2 125 гривен, так как в 2018 году — 1 972 гривен, а в 2017 году — 1 631 гривну.
Фото: sun9-16.userapi.com
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