Готовим вместе: три рецепта блюд из картофеля

В холодное время года картофельные рецепты находятся на пике популярности. А чтобы корнеплод быстро не надоел, вовсе не обязательно подавать его исключительно в виде гарнира. Попробуйте приготовить что-то новое. Ориентировочная стоимость каждого предложенного блюда — 150 грн.

Куриные драники

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, картофель — 1 шт., лук — 2 шт., яйцо — 1 шт., мука — 3 ст. ложки, сметана — 3 ст. ложки, твердый сыр, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Луковицу и картофель натереть на мелкой терке и перемешать. К ним добавить ложку сметаны, муку и яйцо, посолить и поперчить. Разогреть смазанную маслом сковороду, выложить на нее три ложки картофельной массы и разровнять ее по поверхности так, чтобы получился блин. Обжарить его с обеих сторон до готовности. Измельчить с помощью мясорубки куриное филе и луковицу. В фарш добавить ложку сметаны и немного тертого сыра. Посолив и поперчив по вкусу, тщательно все перемешать. Полученный фарш равномерно выложить на картофельный блин и положить в форму для запекания, смазав сметаной и присыпав тертым сыром. Выпекать блюдо 40 минут, при температуре 200°С.

Картофельный пирог

Ингредиенты: шампиньоны — 200 г, яйцо — 1 шт., картофель — 5 шт., куриное филе — 300 г, мука — 150 г, твердый сыр — 150 г, подсолнечное масло — 2 ст. ложки, лук — 1 шт., соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Из картофеля приготовить пюре. Отдельно небольшими кубиками нарезать лук и поджарить его на подсолнечном масле. Добавить к нему нарезанное полосками куриное филе. Спустя несколько минут к мясу добавить нарезанные пластинками шампиньоны. Все посолить и поперчить по вкусу. К остывшему картофельному пюре добавить яйцо, муку, соль, перец и перемешать до однородной массы. Форму для запекания застелить пергаментом и равномерно распределить картофельное тесто. В центр теста положить обжаренное куриное филе с луком и грибами. Накрыть форму фольгой и отправить в духовку разогретую до 180°С на 20 минут.

Картофельный рулет

Ингредиенты: картофель — 6 шт., яйца — 1 шт., куриный фарш — 300 г, твердый сыр — 150 г, пшеничная мука — 4 ст. ложки, лук — 2 шт., зелень — 30 г, сметана — 3 ст. ложки, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Очищенный картофель и луковицу натереть на терке и смешать. Добавить в смесь взбитое яйцо, ложку сметаны, муку, соль и перец. Разогреть смазанную маслом сковороду, распределить по ней равномерно картофельную смесь так, чтобы получился блин. Жарить его до полуготовности с двух сторон. Таких блинов должно получиться 7–8 штук. В куриный фарш добавить мелко нарезанную вторую луковицу, зелень и соль. Полученную начинку распределить по поверхности блина и свернуть в рулет. Сформованные рулеты положить в противень, смазать сверху сметаной и готовить 20 минут при 180°С. Затем достать противень, присыпать рулет тертым сыром и вернуть в духовку еще на 15 минут.

Фото: gastronom.ru