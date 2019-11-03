Готовим вместе: куриные голени в кисло-сладком соусе

Обычно хозяйки тратят достаточно много времени, чтобы вкусно приготовить куриные голени, запекая их в духовке. На самом деле, нежного и приятного вкуса можно добиться даже при готовке на сковороде. И для этого понадобятся всего лишь обычные овощи и немного пряностей.

Для того чтобы приготовить куриные голени в кисло-сладком соусе, нам понадобится: куриные голени — 1 кг, репчатый лук — 1 шт., помидоры — 5 шт., болгарский перец — 1-2 шт., морковь — 1 шт., белое сухое вино — 100 мл, чеснок — 4 зуб., оливковое масло — 5 ст. ложек, соль и сахар — 1 щеп., пряности: лавровый лист, розмарин, петрушка, перец чили и черный молотый перец — по вкусу. Ориентированная стоимость блюда — 120 грн.

1. Овощи промыть и очистить от кожуры и семечек. Куриные голени посолить, поперчить и оставить мариноваться на 10 минут. Через терку пропустить помидоры, так чтобы мякоть осталась без кожицы. Лук нарезать полукольцами, а морковь — мелкими кубиками. Болгарский перец нарубить соломкой и измельчить чеснок. НЮАНС: чтобы мясо было нежным на вкус, его также можно замариновать в сливочном или медово-соевом соусе.

2. Сковороду разогреть вместе с оливковым маслом и обжарить на нем куриные голени до золотистости. Затем вытащить их на тарелку и в оставшемся масле обжарить лук и морковку до мягкости. Добавить в сковороду болгарский перец, немного перца чили и чеснок. Тушить овощи около трех минут.

3. Спустя время влить в смесь вино, добавить лавровый лист с розмарином, посолить и поперчить. Как только соус начнет закипать, переложить в него куриные голени. Сверху влить помидорное пюре и снова довести до кипения. НЮАНС: куриные голени должны быть полностью покрыты соусом. Если это не так — добавьте еще немного воды, а лучше овощной или куриный бульон.

4. Убавив огонь, оставить томиться курицу на 40 минут под крышкой. Готовое мясо должно легко отходит от кости. НЮАНС: за минут 10 до готовности снимите крышку и включить огонь побольше, соус должен немного загустеть. А если соус оказался слишком кислым, добавьте в него немного соли и сахара.

5. В конце, перед подачей блюда, мелко нарубить петрушку, пересыпать ее к курице в соусе и перемешать. Отложить блюдо в сторону и дать ему немного настояться.

Фото: s2.eda.ru