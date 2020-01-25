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Новости Одессы и Одесской области

Готовим вкусно: пять идей оригинальных начинок для профитролей

Готовим вкусно: пять идей оригинальных начинок для профитролей

Моду готовить воздушные булочки из заварного теста (профитроли) и начинять их ароматным заварным кремом ввели французские повара. Однако со временем рецепт вкусного десерта усовершенствовали и вместо заварного крема воздушные булочки стали наполнять различными пряными начинками. Таким образом сладкая выпечка превратилась в пикантную закуску. Предлагаем вам несколько рецептов такой оригинальной начинки.

Сырная закуска

Твердый сыр 150 г, яйца 2-3 шт., чеснок 2 зубчика, зелень укропа, майонез 2 столовые ложки.

На крупной терке натереть сыр и отваренные яйца. Добавить горсть измельченного укропа и пропущенный через пресс чеснок. Заправить начинку майонезом. Все как следует перемешать. У профитролей срезать верхушки, наполнить их подготовленной массой и снова прикрыть срезанными верхушками.

Печеночный паштет

Куриная печень 250 г, шампиньоны 250 г, лук 1 шт., белое вино 2 столовые ложки, перец и соль по вкусу.

Куриную печень и шампиньоны обжарить на сливочном масле. Добавить нарезанный кубиками лук, соль, черный перец по вкусу, влить белое вино. Тушить до готовности. Полученную смесь слегка остудить, затем переложить в чашу блендера и взбить. Воздушным паштетом наполнить профитроли.

Копченая курица с яйцом

Копченая курица 100 г, яйца 2 шт., майонез 2 столовые ложки, огурец 1 шт.

Яйца отварить. Курицу и яйца нарезать как можно мельче. Огурец очистить от кожуры и нарезать кубиками. Заправить начинку майонезом и перемешать. Наполнить полученной массой профитроли.

Крабовые палочки с сыром

Крабовые палочки 8 шт., соленый огурец 1 шт., яйцо 1 шт., плавленый сырок 50 г, майонез 3 столовые ложки, лимонный сок, перец.

Крабовые палочки и огурец нарезать мелкими кубиками. Яйцо сварить и натереть на мелкой терке. Сыр также натереть на мелкой терке. Все ингредиенты смешать и добавить майонез, специи и лимонный сок. Перемешать и наполнить полученной массой профитроли.

Селедочное масло

Вареная или консервированная белая фасоль 100 г, филе сельди, яйцо 1 шт., соль, перец.

Фасоль, филе сельди и яйцо пропустить через мясорубку. Перемешать полученную массу до однородности. Поперчить и посолить. Снова перемешать. Полученной смесью наполнить профитроли.

Как приготовить профитроли?

Мука стакан, сливочное масло 100 г, яйца куриные 3 штуки, соль щепотка, вода стакан.

Вскипятить стакан воды. Добавить соль и нарезанное небольшими кусочками масло.

Уменьшить огонь до минимума. Просеять муку, непрерывно помешивая венчиком. Размешивать, не снимая с огня, до получения однородной массы.

Переложить получившееся тесто в миску. Добавить яйца – по одному, каждый раз тщательно перемешивая. Взбить тесто деревянной ложкой, пока не получится однородная блестящая масса.

Выложить тесто размером с грецкий орех на пергамент или силиконовый коврик с помощью кондитерского мешка.

Выпекать в духовке при 200 градусах в течение 10 минут. Затем увеличить температуру до 220 градусов и выпекать еще 10-15 минут. Готовые профитроли проколоть с одной стороны тонким ножом, чтобы выпустить пар.

Фото: gastronom

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Анастасия Рудая ПРОФИЛЬ
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