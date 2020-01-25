Готовим вкусно: пять идей оригинальных начинок для профитролей

Моду готовить воздушные булочки из заварного теста (профитроли) и начинять их ароматным заварным кремом ввели французские повара. Однако со временем рецепт вкусного десерта усовершенствовали и вместо заварного крема воздушные булочки стали наполнять различными пряными начинками. Таким образом сладкая выпечка превратилась в пикантную закуску. Предлагаем вам несколько рецептов такой оригинальной начинки.

Сырная закуска

Твердый сыр – 150 г, яйца – 2-3 шт., чеснок – 2 зубчика, зелень укропа, майонез – 2 столовые ложки.

На крупной терке натереть сыр и отваренные яйца. Добавить горсть измельченного укропа и пропущенный через пресс чеснок. Заправить начинку майонезом. Все как следует перемешать. У профитролей срезать верхушки, наполнить их подготовленной массой и снова прикрыть срезанными верхушками.

Печеночный паштет

Куриная печень – 250 г, шампиньоны – 250 г, лук – 1 шт., белое вино – 2 столовые ложки, перец и соль – по вкусу.

Куриную печень и шампиньоны обжарить на сливочном масле. Добавить нарезанный кубиками лук, соль, черный перец по вкусу, влить белое вино. Тушить до готовности. Полученную смесь слегка остудить, затем переложить в чашу блендера и взбить. Воздушным паштетом наполнить профитроли.

Копченая курица с яйцом

Копченая курица – 100 г, яйца – 2 шт., майонез – 2 столовые ложки, огурец – 1 шт.

Яйца отварить. Курицу и яйца нарезать как можно мельче. Огурец очистить от кожуры и нарезать кубиками. Заправить начинку майонезом и перемешать. Наполнить полученной массой профитроли.

Крабовые палочки с сыром

Крабовые палочки – 8 шт., соленый огурец – 1 шт., яйцо – 1 шт., плавленый сырок – 50 г, майонез – 3 столовые ложки, лимонный сок, перец.

Крабовые палочки и огурец нарезать мелкими кубиками. Яйцо сварить и натереть на мелкой терке. Сыр также натереть на мелкой терке. Все ингредиенты смешать и добавить майонез, специи и лимонный сок. Перемешать и наполнить полученной массой профитроли.

Селедочное масло

Вареная или консервированная белая фасоль – 100 г, филе сельди, яйцо – 1 шт., соль, перец.

Фасоль, филе сельди и яйцо пропустить через мясорубку. Перемешать полученную массу до однородности. Поперчить и посолить. Снова перемешать. Полученной смесью наполнить профитроли.

Как приготовить профитроли?

Мука – стакан, сливочное масло – 100 г, яйца куриные – 3 штуки, соль – щепотка, вода – стакан.

Вскипятить стакан воды. Добавить соль и нарезанное небольшими кусочками масло.

Уменьшить огонь до минимума. Просеять муку, непрерывно помешивая венчиком. Размешивать, не снимая с огня, до получения однородной массы.

Переложить получившееся тесто в миску. Добавить яйца – по одному, каждый раз тщательно перемешивая. Взбить тесто деревянной ложкой, пока не получится однородная блестящая масса.

Выложить тесто размером с грецкий орех на пергамент или силиконовый коврик с помощью кондитерского мешка.

Выпекать в духовке при 200 градусах в течение 10 минут. Затем увеличить температуру до 220 градусов и выпекать еще 10-15 минут. Готовые профитроли проколоть с одной стороны тонким ножом, чтобы выпустить пар.

Фото: gastronom

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!