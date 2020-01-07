Готовим вкусно: как сделать легкий салат с виноградом и курицей

Ингредиенты: виноград (без косточек) – 120 г, куриная грудинка – 200 г, орехи – 50 г, сыр – 150 г, яйца – 4 шт., петрушка, майонез, соль.
Отварить грудинку и нарезать кубиками. Яйца и сыр натереть на терке. Орехи измельчить. Виноград помыть.
Выложить все слоями: 1/2 часть нарезанной грудинки, 1/2 часть яиц, орехи, 1/2 часть сыра.
Каждый слой промазываем майонезом. Затем повторяем слои. Разрезаем ягоды винограда пополам и выкладываем сверху на салат. Украшаем петрушкой.
Салат с виноградом и курицей займет минимум вашего времени, так как он очень прост в исполнении.
А по вкусовым качествам не уступит даже самому замысловатому блюду.
Фото: i.ytimg.com
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