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Готовим вкусно: как сделать легкий салат с виноградом и курицей

Готовим вкусно: как сделать легкий салат с виноградом и курицей

Ингредиенты: виноград (без косточек) – 120 г, куриная грудинка – 200 г, орехи – 50 г, сыр – 150 г, яйца – 4 шт., петрушка, майонез, соль.

Отварить грудинку и нарезать кубиками. Яйца и сыр натереть на терке. Орехи измельчить. Виноград помыть.

Выложить все слоями: 1/2 часть нарезанной грудинки, 1/2 часть яиц, орехи, 1/2 часть сыра.

Каждый слой промазываем майонезом. Затем повторяем слои. Разрезаем ягоды винограда пополам и выкладываем сверху на салат. Украшаем петрушкой.

Салат с виноградом и курицей займет минимум вашего времени, так как он очень прост в исполнении.

А по вкусовым качествам не уступит даже самому замысловатому блюду.

Фото: i.ytimg.com

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Анастасия Епурь
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