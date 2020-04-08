Готовим дома: аппетитная рыба, запеченная в омлете

Омлет — яство, которое знакомо нам еще с детства. Но если вам хочется приготовить что-то непривычное, попробуйте запечь рыбу в омлете. У вас получится сочное и нежное на вкусное блюдо, которое можно подать на обед или ужин.
Для того чтобы приготовить рыбу, запеченную в омлете, нам понадобится: филе минтая — 500 г, яйца — 5 шт., грецкие орехи — 100 г, лимонный сок — 3 ч. ложки, репчатый лук — 1 шт., зелень, соль и черный молотый перец — по вкусу.
Ориентировочная стоимость блюда — 75 грн.
- Филе минтая замочить в холодной воде на несколько минут, после чего разделить на небольшие кусочки. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Нюанс: также можно использовать филе горбуши, трески или хека. Их диетическое мясо лучше всего подходит к затеканию и легко усваивается организмом.
- Рыбные куски филе сбрызнуть свежим лимонным соком, посолить и поперчить. Добавить полукольца лука и оставить мариноваться в течение получаса. Нюанс: попробуйте вымочить минтай в молоке, оно уберет сухость мяса и сделает его более нежным на вкус.
- Взять форму для запекания с высокими бортиками, смазать растительным (можно сливочным) маслом. Разложить рыбу и поставить на 10 минут в разогретую до 180 °С духовку.
- Взбить куриные яйца в пену, посолить и поперчить. Отдельно раскрошить грецкие орехи и добавить в яичную смесь вместе с мелкорубленой зеленью.
- Яичной смесью залить рыбное филе и оставить запекаться на 10 — 15 минут, до румяной корочки. Подавать сочную рыбу, запеченную в омлете вместе со сметаной. Нюанс: если во время приготовления омлет поднимется — его нужно поколоть ножом или вилкой.
Фото из открытых источников
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