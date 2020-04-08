Готовим дома: аппетитная рыба, запеченная в омлете

Безопасный карантин: как вести себя в очереди в аптеках и магазинах? Сегодня карантин прочно вошел в нашу жизнь. И нам нужно научиться простым правилам его проведения, чтобы этот период закончился для нас благоприятно. Медики и власти твердят: карантин — не каникулы и не отпуск. Поэтому, в первую очередь, нужно оставаться дома, а при выходе в общественные места — строго придерживаться ряда правил. ПОДРОБНЕЕ

Как противостоять «карантинным мошенникам»? Советы экспертов «Касается каждого» В периоды кризисов, катастроф и любых общественных потрясений активизируются, как правило, не только неравнодушные люди и волонтеры, искренне стремящиеся помочь, но и мошенники. Сегодня у преступников появляются новые приемы и схемы обмана людей, а прежние алгоритмы адаптируются под ситуацию. ПОДРОБНЕЕ

Зачем Андрей Доманский надел свадебное платье? Андрей Доманский удивил зрителей неожиданным образом. В выпуске кулинарной программы «Готовим вместе» на «Интере» телеведущий появился в кадре… в свадебном платье! ПОДРОБНЕЕ

Похороны бесплатно: кто может сэкономить на ритуальных услугах? «Несколько месяцев назад ушла из жизни моя мама. Она была ветераном труда, имела соответствующее удостоверение. Я обратился в социальную службу. Надеялся на какие-то скидки при организации похорон, но мне отказали. Я точно знаю, что льготы при захоронении предоставляют. Уточните, кого это касается.

Валентин Р., г. Винница» ПОДРОБНЕЕ