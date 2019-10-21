Главные особенности и виды кухонных смесителей Grohe

Прямо сейчас Вы можете заказать кухонные смесители Grohe в интернет-магазине stevian.com.ua. А об особенностях выбора Вы узнаете прямо сейчас.

Виды и особенности

Кухонные смесители Grohe (Киев) – это комфорт и практичность использования каждый день. Они отличаются прочной конструкцией (ее надежность проверена годами) и минимальными требованиями ухода. В зависимости от коллекции, есть модели кранов, которые отличаются особыми технологиями защиты, а именно:

Автоматическое прекращение подачи воды после 60 секунд;

Есть индикатор контакта с кожей, который включает холодную воду;

Магнитный механизм клапанов;

Может присутствовать система чистки воды от вредных примесей.

В ассортименте есть краны с разными характеристиками поверхности. Для любителей классики есть приборы из нержавеющей или хромированной стали. Также можно выбрать вариант, который по цвету будет гармонировать со столешницей или предметами мебели на кухне. А любители всего безопасного могут купить кран из специальной антибактериальной стали (марка RealSteel).

Отдельную категорию кранов для раковин на кухню составляют модели для питьевой воды. При изготовлении учитываются требования гигиены к материалам. Есть дополнительные функции, которые позволяют получать газированную воду дома.

Как выбрать подходящую модель?

При выборе кухонного смесителя фирмы Grohe, стоит учитывать следующие моменты:

Тип конструкции и форма излива. Есть много вариантов, однако стоит брать во внимание личное предпочтение и привычку. В ассортименте есть стандартные крановые механизмы с одним или двумя вентилями. Можно рассмотреть вариант рычажного способа включения воды. Имеют значение также высота самого гусака и его изгиб; Способ установки. Чаще всего используются краны, которые устанавливаются в заранее подготовленное отверстие в мойке. Можно выбрать модель, которая устанавливается в столешницу или на поверхность стены.

Но основной критерий выбора кухонных смесителей Grohe – цена. При покупке такого изделия стоит помнить, что качественный предмет сантехники не может стоить дешево. Но в ассортименте интернет-магазина Вы всегда можете подобрать ту модель, которая будет полностью будет соответствовать Вашему желанию и сумме, которую готовы потратить.