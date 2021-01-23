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Новая жизнь старой Одессы: чем примечателен переулок Маяковского? (видео)

Новая жизнь старой Одессы: чем примечателен переулок Маяковского? (видео)

Переулок Маяковского в Одессе раньше носил название Малый, а до этого – Казарменный и Римский. Свое теперешнее имя он носит довольно давно. Это отнюдь не тихий центр – здесь и движение оживленное, и люди говорят громче обычного.

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Переулок и в самом деле мал, всего один квартал длиной 250 метров. Между тем, здесь уместилось очень много интересного. Достопримечательностей здесь – хоть отбавляй. К тому же практически все дома в этом переулке – памятники архитектуры, причем в неплохом состоянии.

«Одесская жизнь» приглашает читателей совершить очередное увлекательное виртуальное путешествие. Смотрите наше новое видео:

А узнать больше подробностей о переулке Маяковского можно ЗДЕСЬ.

Также читайте: Одесский переулок Некрасова: старина, «под старину» и творения на фасадах.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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