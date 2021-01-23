Новая жизнь старой Одессы: чем примечателен переулок Маяковского? (видео)

Оттепель по-одесски: солнце, лужи, уборка снега (фоторепортаж) Одесситы в этом году могут похвастаться, что настоящая зима со снегом и морозами у нас таки была. Кто знает, может, и еще будет. Ну а пока в Одессе – оттепель. Солнце, лужи и уборка того, что осталось от снега – всеми возможными и невозможными способами. ПОДРОБНЕЕ

Одесский переулок Некрасова: старина, «под старину» и творения на фасадах (фото) Крошечный одесский переулок Некрасова – это всего один квартал. А сколько всего можно увидеть-встретить, скольким можно подивиться! Он протянулся от Гоголя до Преображенской угол Софиевской, именовался Малым, Малым Софиевским, даже улицей Малософиевской, Казарменным переулком. С 1937 года носит сегодняшнее имя, и это, как водится в таких случаях, послужило тому, что в переулке вы встретите уличные указатели прошлой советской эпохи. ПОДРОБНЕЕ