Новая жизнь старой Одессы: чем примечателен переулок Маяковского? (видео)

Переулок Маяковского в Одессе раньше носил название Малый, а до этого – Казарменный и Римский. Свое теперешнее имя он носит довольно давно. Это отнюдь не тихий центр – здесь и движение оживленное, и люди говорят громче обычного.
Переулок и в самом деле мал, всего один квартал длиной 250 метров. Между тем, здесь уместилось очень много интересного. Достопримечательностей здесь – хоть отбавляй. К тому же практически все дома в этом переулке – памятники архитектуры, причем в неплохом состоянии.
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Фото Марии Котовой