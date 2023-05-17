Герой Ткачук: невероятная история эвакуации раненых бойцов из окружения под Херсоном

Возможно, когда-нибудь, после войны, кто-то из литераторов вспомнит об этой трогательной истории и напишет по ней сценарий к художественному фильму, взяв за основу реальные события, происходившие весной 2022 года на юге Украины. А в центре сюжетной линии будет один день из жизни обычного украинского мужчины и офицера, который пуль вражеских не испугался и десять раненых бойцов под шквалом огня из окружения вывел.

Он — настоящий рыцарь — командир стрелкового батальона отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода капитан Сергей Ткачук. Несколько недель подряд его боевые собратья вели тяжелые, изнурительные бои со значительно превосходящими силами противника. Враг все давил и давил, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Но даже оказавшись в окружении, украинские солдаты не отступили и держались до последнего, буквально вгрызаясь в песчаную землю Херсонщины.

Их положение было крайне тяжелым. Командир бригады сосредоточенно размышлял: «Что делать? Ведь там, в окружении, оказалось десять раненых ребят, которым очень нужна медицинская помощь. Как вывести их оттуда и доставить остальным бойцам оружие и боеприпасы для продолжения борьбы с российскими оккупантами?» И, прокручивая в голове несколько вариантов спасения подчиненных, комбриг принял правильное решение, поручив проведение операции старшему лейтенанту Ткачуку — смелому, решительному и волевому офицеру.

Ночью на лодке под обстрелами

Они вышли в море на лодке с мотором около одиннадцати вечера: он, Сергей Ткачук, и военнослужащий службы по контракту из другой части. Погода не баловала: ветер усиливался, был шторм. Голубые волны бились о борт лодки, а наши герои, ориентируясь по компасу, все шли вперед, хорошо осознавая, какую опасную и сверхтяжелую задачу им поручено выполнить.

С трудом, отгоняя тревожные мысли, где-то через четыре часа после выхода в море они все же достались нужного места. Получив ответный сигнал с берега, о котором средствами связи предварительно было договорено с командирами подразделений, пришвартовались.

Времени на длительные расспросы, рукопожатия и лишние сантименты не было. Одни отгружали вооружение, другие заносили и осторожно клали на судно раненых товарищей. Наши воины все делали максимально быстро, и уже через 15 минут лодка начала свой обратный путь.

К сожалению, выйти незамеченными украинским защитникам не удалось.

— Оккупанты били по лодке то почти прицельно, то шахматным порядком, то наугад. Но чудеса на войне бывают. В мгновение ока нас опустила волна, и снаряд пролетел выше. Вражеская БМП будто надрывалась, бешеная от бессилия. Но маневрирование, которое происходило и инстинктивно, и по опыту, каждый раз помогало остаться невредимым. В противном случае было бы прямое попадание из БМП, — рассказал о пережитом в ту апрельскую прохладную ночь офицер Ткачук.

По его словам, та ночь превратилась для него в настоящий кошмар. Шторм не утихал. Под постоянными обстрелами, качаясь на волнах, защитники Украины пробивались к своим, продвинувшись через два часа всего на несколько километров.

— Связь с командованием исчезла, лодка была перегружена, могла перевернуться и начать тонуть. Раненые бойцы начали просить только об одном — пришвартоваться к какому-то берегу и дать умереть на суше, а не в ледяной воде, — рассказал комбат.

Шторм заставил изменить планы

Все это время он сохранял спокойствие. Как мог, подбодрял раненых, физически истощенных собратьев, а затем принял, по его мнению, единственное в этих обстоятельствах верное решение — пришвартоваться в другом, а не в определенном ранее месте. Сработало, все вышло.

Сергей долго не размышлял — рядом с ним десять искалеченных войной воинов, и здесь каждая минута на вес золота. Ведь ребят нужно немедленно эвакуировать в медицинское учреждение. Поэтому где-то в шесть утра он вместе с тремя ранеными, способными самостоятельно передвигаться, отправился в направлении расположения штаба бригады.

— Им было тяжело, но они шли со мной. Мы добрались до маяка и поняли, куда нам нужно двинуться дальше. Дошли до одного из населенных пунктов, появилась связь, и мы вызвали поисковую бригаду. По предоставленным нами координатам поисковики нашли остальных раненых бойцов и эвакуировали их в госпиталь, — рассказал командир батальона Рыцарской бригады.

Офицер задумался, перевел дыхание и как-то многозначительно подчеркнул:

— Если откровенно, отправляясь на это опасное задание, я хорошо осознавал, что это может быть билет в один конец. А тут не только сам живой, но и десять раненых собратьев из окружения вывели. Хотя, когда под обстрелами рашистов двинулись на лодке, ротные командиры, оставшиеся на берегу в окруженной деревне, передали в штаб бригады, что мы можем не вернуться. Но, к счастью, вернулись. Мы это сделали!

Вот такая трогательная история и сюжетная линия о подвиге офицера, у которого, наверное, был только один шанс из тысячи прорваться под покровом ночи к своим и эвакуировать десять раненых собратьев. И он его использовал!

За это — за его личное мужество, согласно Указу Президента Украины, Ткачук Сергей Иванович был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а также отличием Министерства обороны Украины — огнестрельным оружием.

Вячеслав Диордиев, АрмияInform



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