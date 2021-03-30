Где в Одессе помогут ветеранам войны?

Прошло уже больше года, как Одесский областной центр помощи ветеранам войны начал свою деятельность. Центр поддерживает не только ветеранов боевых действий, но и их семьи, семьи погибших, а также детей войны. Какие услуги здесь предоставляют и как их можно получить?

Прошло уже больше года, как Одесский областной центр помощи ветеранам войны начал свою деятельность. Центр поддерживает не только ветеранов боевых действий, но и их семьи, семьи погибших, а также детей войны. Какие услуги здесь предоставляют и как их можно получить?

Не только для «атошников»

В декабре 2019 года в Одессе был создан областной центр помощи ветеранам войны. Он первый и пока единственный в Украине. За прошлый год здесь получили поддержку около тысячи человек. Возглавил новое учреждение полковник запаса Михаил Вершигора, прослуживший более 23 лет в частях разведки, участник трех локальных войн – в Ираке, Африке, зоне АТО.

– Сначала было принято решение заниматься оказанием помощи исключительно «атошникам», – рассказывает директор Центра. – Но после долгих дискуссий решили помогать ветеранам всех войн – участникам Второй мировой, воинам-интернационалистам, а также – членам их семей, семьям погибших и детям войны. К тому же прав и полномочий у нас побольше, чем у общественных организаций.

Сегодня, согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», Центр предоставляет бесплатную юридическую помощь и консультации:

по вопросам социальной защиты;

при оформлении льгот, денежных выплат, санаторно-курортного лечения.

Кроме того, оказывает помощь в психологической реабилитации. В штате Центра работают юрист и пять социальных работников.

Расчистили колодец и спасли семьи

Обращаются в областной центр помощи ветеранам войны с самыми разными заявками. К примеру, пенсионерка из области, имеющая статус «дети войны», пожаловалась на засоренный колодец. Местные власти, утверждала она, на ее обращения никак не реагировали.

– Бабушка позвонила в пять утра и для начала рассказала все, что она думает по поводу местной власти и ситуации в стране, – вспоминает Михаил Вершигора. – Оформили заявку. Позвонил председателю – в результате помощь таки оказали.

При участии местных властей решается очень много вопросов. Но люди, полагает Михаил, с одной стороны, устают ходить и просить. С другой – считают, что легче кому-то позвонить, чтобы за них решили проблему.

Самой уязвимой категорией ветеранов директор Центра считает «атошников». Говорит, вроде есть у них статус, социальная защита, льготы. Но, вместе с тем, человек приходит с войны – и никому не нужен. Таким людям приходится помогать и работу искать, и психологическую помощь оказывать. В трудных случаях психолог к таким ребятам сам едет. Удалось даже две семьи спасли от развода – супруги прошли вместе реабилитацию, съездили в санаторий, отдохнули. Есть чем гордится – дети вырастут в полной, благополучной семье.

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Где узнать о Центре помощи ветеранам войны?

Центр напрямую работает с объединенными территориальными громадами региона. В прошлом году его сотрудники объехали всю область: встречались с ветеранами, общественными организациями, местной властью. И сегодня в каждом поселковом совете есть контактные данные Центра. Заявки можно передать по телефону, Интернету. Если на месте не могут решить проблему, социальные службы громад сами направляют ветеранов в Центр. Чтобы получить помощь необходимо представить единственный документ – льготное удостоверение.

Оформят льготы, помогут в лечении

В практике Центра – решение разных вопросов, в том числе – связанных с представительством интересов заявителя. Например, у ветеранов Второй мировой большинство проблем связано с получением льгот по коммуналке: кому-то не выплачивают, а кто-то просто не может их оформить.

– К нам обратились муж и жена из Одессы. Оба – дети войны, оба инвалиды, а дети оставили их, уехали. Пожилые люди не могли пойти и оформить льготы по коммуналке – только по квартире передвигаются. Соцработник раз в неделю продукты им закупает, – рассказывает Михаил Вершигора. – Наш сотрудник сначала помог сделать доверенность, чтобы представлять их интересы официально, а потом и льготы оформил.

Также в Центр помощи ветеранам обращаются по вопросу получения материальной помощи на лечение. Но тут важно сохранять все оплаченные чеки, к примеру, за операцию и медикаменты. Правда, возмещают не все 100% затрат, а порядка 80%.

«Мы хотим помочь»

Ко Дню освобождения Одессы и Дню Победы Центр планирует предоставить ветеранам Второй мировой небольшую помощь: частично – финансовую, частично – продуктовыми наборами. Не за счет депутатов, а благодаря неравнодушным людям. Именно к ним нередко обращаются сотрудники Центра, чтобы помочь решить проблемы ветеранов.

– Такие люди приходят и говорят: мы хотим помочь – решите сами, кому помощь нужна. И мы даем им адреса, – рассказал Михаил. – Но, к сожалению, этих людей немного.

Когда снимут локдаун, сотрудники Центра планируют вновь объехать область – продолжить знкомство с ветеранами, властями и поделиться своими контактами в новосозданных районах.

Куда обращаться?

Центр помощи ветеранам войны находится по адресу:

г. Одесса, ул. Канатная, 83, каб. 813.

Электронная почта: veterancentr@ukr.net.

Телефон: (067) 926-32-51.

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