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Где в Одессе была лучшая типография города

Где в Одессе была лучшая типография города

На улице Пушкинской, 18 расположено здание, в котором работала типография Южно-Русского общества печатного дела.

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Эта типография считалась не только самой старой в Одессе, но и одной из лучших по художественному исполнению на юге Российской империи. Кроме того, с именем ее владельца связан выход одной из самых известных одесских газет — «Одесского вестника».

Типография была открыта в Одессе в 1848 году. Сначала занимала арендуемое помещение на Екатерининской, но в 1870-х годах переехала на Пушкинскую улицу в дом № 18. В то время Пушкинская улица носила название Итальянской, не совпадал с современной нумерацией и номер дома — тогда он значился под номером двадцать. Это здание принадлежало Петру Францову, которого генерал-губернатор Михаил Воронцов назначил первым заведующим типографией.

Типография владела огромным набором шрифтов, часть которых производили в собственном цеху. Другую часть купили у известного потомственного издателя Адольфа Плюшара, отец которого возглавлял петербургскую типографию Иностранной коллегии.

У Францова печатали разную продукцию — отчеты, каталоги, книги, в том числе на разных языках. Также здесь печатался ежегодный справочник «Вся Одесса». Кроме того, на станках этой типографии напечатали первый номер газеты «Одесский вестник».

В 1909 году начал выходить ежемесячный иллюстрированный журнал «Юнкерские досуги», который издавало юнкерское училище. Он был отпечатан в типографии Одесского военного округа. Однако качество издания, вероятно, не удовлетворило издателей. Потому остальные выпуски журнала печатались в типографии Петра Францова.

После революции эту типографию в Одессе национализировали и называли 2-й Гостипографией. Потом здесь печатали газету «Станок», но продолжалось это недолго. А после войны в этом здании разместили ремесленное училище полиграфистов.

 Источники: archodessa.com.

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Ирина Сорокина
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