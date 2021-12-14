Газовые баллончики: насколько они опасны и как оказать первую помощь

Газовый баллончик может причинить вред не только потенциальному обидчику, но и окружающим. В некоторых случаях возможны серьезные последствия для здоровья, особенно это касается людей с аллергией.

Давайте разберемся, как действовать, если вы попали под струю слезоточивого газа или находитесь в помещении, где распылили перцовый баллончик.

Какие бывают газовые баллончики?

Газовый баллончик — это средство самообороны. Он действует как на людей, так и на животных. В продаже можно встретить несколько типов баллончиков:

Аэрозольный . Выпускает широкое облако раздражающего вещества. Подходит для применения с очень близкого расстояния. Эффект снижается при боковом ветре

. Выпускает широкое облако раздражающего вещества. Подходит для применения с очень близкого расстояния. Эффект снижается при боковом ветре Струйный . Бьет мощной направленной струей (как из водяного пистолета). Дальность поражения 4-6 метров. Можно пользоваться даже во время дождя

. Бьет мощной направленной струей (как из водяного пистолета). Дальность поражения 4-6 метров. Можно пользоваться даже во время дождя Гелевый . Выбрасывает вещество с липкой и густой структурой, напоминающее гель. Моментально залепляет глаза, попадает в дыхательные пути, оказывая удушающее воздействие. Избавиться от гелевой пленки с лица очень сложно

. Выбрасывает вещество с липкой и густой структурой, напоминающее гель. Моментально залепляет глаза, попадает в дыхательные пути, оказывая удушающее воздействие. Избавиться от гелевой пленки с лица очень сложно Конусный. Совмещает аэрозольный и струйный тип. Выпускает конусовидное облако направленного действия

В состав многих баллончиков входит смесь эфирных масел, жирных кислот и смол из разных сортов жгучего красного перца.

Чем опасны газовые баллончики?

Слезоточивый газ в баллончике сам по себе не смертельный. Его раздражающее действие длится от 5 до 30 минут. Иногда приводит к нарушению дыхания и потере сознания. В некоторых случаях он может сильно навредить здоровью, особенно, если у человека аллергия или астма.

При попадании вещества на открытые части тела возникает сильная раздражающая реакция. Симптомы сопровождаются ощущением беспомощности, нарушением ориентации и страхом потерять зрение. Всеукраинский союз парамедиков предупреждает, что последствия могут быть довольно серьезными:

При попадании в глаза . Вызывает химический ожог, сопровождающийся резкой болью в глазах, обильным слезотечением и мышечным спазмом век. Человек не может открыть глаза

. Вызывает химический ожог, сопровождающийся резкой болью в глазах, обильным слезотечением и мышечным спазмом век. Человек не может открыть глаза При попадании в дыхательные пути. Провоцирует першение в горле, чихание, кашель и сильный насморк. Если человек в момент атаки глубоко вдохнул и вещество попало в легкие, то это может привести к их отеку, что чревато смертельным исходом

Что делать, если газовый баллончик распылили в помещении?

Спасатели рекомендуют не поддаваться панике. Когда вы паникуете, то дыхание учащается, а значит раздражающее вещество попадет в дыхательные пути.

Постарайтесь открыть в помещении окна и как можно скорее покинуть опасную зону. Выйдите на свежий воздух, закрыв нос и рот платком или частью одежды, например, рукавом. Если среди людей есть пострадавшие, помогите им выйти на воздух, нельзя оставлять человека в помещении, где распылили слезоточивый газ.

Как оказать первую помощь при попадании слезоточивого газа в лицо?

Пострадавший должен занять устойчивое положение в пространстве. Прислониться к стене или сесть на стул.

Глаза нельзя тереть руками — это увеличивает площадь поражения. Осторожно промокните лицо носовым платком или салфеткой. Если пострадавший может открыть глаза, то нужно как можно чаще моргать. Слезы помогут быстрее избавиться от остатков вещества.

Контактные линзы необходимо сразу же вынуть.

Промойте лицо и глаза водой, желательно теплой. Это поможет облегчить болевые симптомы. Если распылили перцовый баллончик, то лучше промыть лицо молоком.

За дальнейшими рекомендациями нужно обязательно обратиться к офтальмологу или семейному врачу.

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