Гарантия на товар в электронном виде: как это работает?

Давайте разберемся, какие нюансы у этого закона.

Можно выбросить все бумажки от бытовой техники?

Не спешите. Закон не имеет обратной силы. Это значит, что электронная гарантия не появится сама по себе. Купленный товар необходимо зарегистрировать на сайте производителя. Если конечно там есть такая функция. Дело в том, что производитель не обязан давать вам гарантию в электронном виде. Он делает это по своему желанию и при наличии технической возможности. Если производитель не может или не хочет оформлять электронную гарантию на товар, то вы получите привычный бумажный документ с отметкой о дате покупки.

И как это будет работать на практике?

Это уже работает. На многих сайтах производителей можно зарегистрировать купленный товар по серийному номеру. Информация о покупке попадает в общую базу сервисных центров и покупатель получает персональную электронную гарантию. Раньше в законе о защите прав потребителей не было упоминаний про документы в электронном виде. Теперь же у производителей есть законное право не плодить бумажки. Инструкции, паспорта, гарантийные талоны и любые другие документы, что идут в комплекте с товаром, можно не класть в коробку с товаром. При условии, что у покупателя будет к ним онлайн доступ.

Что делать, если не дружу с современными технологиями?

Вам помогут. В законе говорится, что продавец зарегистрирует электронную гарантию во время продажи. Правда, его нужно об этом попросить. Как это будет реализовано пока не совсем понятно. Мы ведь покупаем товары в интернет-магазинах без участия продавца. В любом случае у покупателя остается право получить все необходимые документы в бумажном виде. Есть еще один нюанс. В законе не сказано, какой из документов имеет приоритет, электронный или бумажный. Если информация в них будет отличаться, то придется решать эту проблему с производителем.

Мы уже рассказывали, о том как вернуть товар в интернет-магазин. Процедура сложная, но возможная.

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