Фантастические выходные: топ 5 ярких событий, которые стоит посетить в Одессе 21 — 23 июня

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21 июня. 18:00 — «Опера, мюзикл и джаз». Одесская опера

В Одесской опере — премьера программы. По летнему легкая и свежая подборка всемирно известных произведений от оперных арий до джазовых композиций. В исполнении Камерного хора театра (хормейстер — Иван Газинский) в этот вечер впервые в Одесской опере прозвучит «Маленькая джазовая месса» Б. Чилкотта, которого называют «современным героем хоровой музыки».



22-23 июня — Фестиваль «Йогадень». Ботанический сад

Волшебные и полезные для здоровья выходные вам предлагают провести в Ботаническом саду. В течение двух дней здесь можно познакомиться с различными видами практик, тренерами, мастерскими. Специальная программа для детей.

22 июня, 18:00 — Благотворительный концерт «Вивальди. Времена года». Ботанический сад

«Времена года» — музыка, которая питает человечество, исцеляет души и открывает новые горизонты. В субботу эта непревзойденная классика будет звучать в Ботаническом саду.

Содержание всех частей концертов «Времена года» не ограничивается только природным сюжетом. Это еще и фреска человеческой жизни — от рождения до смерти. Когда, как не сейчас задуматься над вечным циклом Бытия?

23 июня, 11:00 — Удивительный мир одесских синагог

Удивительная прогулка состоится в это воскресенье. Вас приглашают в синагогу. Ну да, что вы не еврей! Идти надо! Вы узнаете о первой городской синагоге, сколько их было в нашем городе и посетите одну из действующих синагог.

22 июня, 18:00 — Премьера спектакля «Столик на троих». Дом клоунов

Долгожданная премьера от солнечных «Масок». «Столик на троих» — психологическая комедия, как вы догадались на трех актеров — Татьяну Иванову, Александра Агопьяна и Игоря Малахова. Искрометный тонкий юмор неожиданный поворот сюжета. Ждем с нетерпением!

