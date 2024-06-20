Фантастические выходные: топ 5 ярких событий, которые стоит посетить в Одессе 21 — 23 июня

Фантастические выходные: топ 5 ярких событий, которые стоит посетить в Одессе 21 — 23 июня

Вдохновляющие выходные! Настроиться на хорошие выходные поможет Одесская опера, где вечером в пятницу будет звучать музика и джаз! В субботу и воскресенье можно заняться своим физическим и духовным здоровьем на фестивале йоги среди ароматных трав и цветов, а вечером там же послушать вечную классику — известные произведения Вивальди. Воскресное утро можно начать на экскурсии по одесским синагогам, а завершить этот день на премьере в театре Маски. 

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21 июня. 18:00 — «Опера, мюзикл и джаз». Одесская опера

В Одесской опере — премьера программы. По летнему легкая и свежая подборка всемирно известных произведений от оперных арий до джазовых композиций. В исполнении Камерного хора театра (хормейстер — Иван Газинский) в этот вечер впервые в Одесской опере прозвучит «Маленькая джазовая месса» Б. Чилкотта, которого называют «современным героем хоровой музыки».
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22-23 июня —  Фестиваль «Йогадень». Ботанический сад

Волшебные и полезные для здоровья выходные вам предлагают провести в Ботаническом саду. В течение двух дней здесь можно познакомиться с различными видами практик, тренерами, мастерскими. Специальная программа для детей.

афиша22 июня, 18:00Благотворительный концерт «Вивальди. Времена года». Ботанический сад 

«Времена года» — музыка, которая питает человечество, исцеляет души и открывает новые горизонты. В субботу эта непревзойденная классика будет звучать в Ботаническом саду.

Содержание всех частей концертов «Времена года» не ограничивается только природным сюжетом. Это еще и фреска человеческой жизни — от рождения до смерти. Когда, как не сейчас задуматься над вечным циклом Бытия?
афиша23 июня, 11:00Удивительный мир одесских синагог 

Удивительная прогулка состоится в это воскресенье. Вас приглашают в синагогу. Ну да, что вы не еврей! Идти надо! Вы узнаете о первой городской синагоге, сколько их было в нашем городе и посетите одну из действующих синагог.
афиша22 июня, 18:00 —  Премьера спектакля «Столик на троих». Дом клоунов

Долгожданная премьера от солнечных «Масок». «Столик на троих» — психологическая комедия, как вы догадались на трех актеров — Татьяну Иванову, Александра Агопьяна и Игоря Малахова. Искрометный тонкий юмор неожиданный поворот сюжета. Ждем с нетерпением!
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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