Фантастичні вихідні: топ 5 яскравих подій в Одесі, які варто відвідати в Одесі 21 – 23 червня

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут

21 червня. 18:00 – “Опера, мюзикл і джаз”. Одеська опера

В Одеській опері – премʼєра програми. По літньому легка та свіжа підбірка всесвітньо відомих творів від оперних арій до джазових композицій. У виконанні Камерного хору театру (хормейстер – Іван Газінський) цього вечора вперше в Одеській опері прозвучить “Маленька джазова меса” Б. Чілкотта, якого називають “сучасним героєм хорової музики”.



22-23 червня – Фестиваль “Йогадень”. Ботанічний сад

Чарівні та корисні для здоровʼя вихідні вам пропонують провести в Ботанічному саду. Протягом двох днів тут можна познайомитись з різними видами практик, тренерами, майстернями. Спеціальна програма для дітей.



22 червня, 18:00 – Благодійний концерт “Вівальді. Пори року”. Ботанічний сад

“Пори року” – музика, що живить людство, зцілює душі і відкриває нові горизонти. В суботу ця неперевершена класика буде лунати в Ботанічному саду.

Зміст усіх частин концертів “Пори року” не обмежується тільки природним сюжетом. Це ще й фреска людського життя – від народження до смерті. Коли, як не зараз замислитися над вічним циклом Буття?



23 червня, 11:00 – Дивовижний світ одеських синагог

Дивовижна прогулянка відбудеться цієї неділі. Вас запрошують в синагогу. Ну так, що ви не єврей! Йти треба! Ви дізнаєтесь про першу міську синагогу, скільки їх було в нашому місті і завітаєте в одну із діючих синагог.



22 червня, 18:00 – Премʼєра вистави “Столик на трьох”. Будинок клоунів

Довгоочікувана премʼєра від сонячних “Масок”. “Столик на трьох” – психологічна комедія, як ви здогадалися на трьох акторів – Тетяну Іванову, Олександра Агопьяна та Ігоря Малахова. Іскрометний тонкий гумор несподіваний поворот сюжету. Чекаємо з нетерпінням!

