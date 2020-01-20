Сотрудник полиции в Одессе сбил пешеходов в нетрезвом состоянии

Там водитель автомобиля “Опель” протаранил шлагбаум недалеко от супермаркета.

После этого наехал на двух пешеходов.

Об этом сообщили в пресс-службе облГУНП.

По данным правоохранителей, 27-летний автомобилист был в состоянии алкогольного опьянения.

Он является сотрудником полиции, который на тот момент находился не на службе.

Пострадавших пешеходов, мужчину 1970 г.р. и женщину 1972 г.р., госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Об инциденте с участием полицейского уведомили в государственное бюро расследований.

Фото: облГУНП

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