Елена Зеленская на линии огня: ведущие мировые СМИ об Украине

Великобритания «Financial Times» – «Первая леди на линии огня»

Первая леди Украины Елена Зеленская на фото в ноябре для Financial Times во дворе президентского дворца в Киеве.

Во время обеда с нашим корреспондентом она вспоминает утром 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России. «Началось», — сказал ее муж, когда она очнулась от грохота взрывов.

Нидерланды. «Het Financieele Dagblad» – «Человек, ненамеренно объединивший Европу: Владимир Путин сделал ставку на массовое недовольство, но пожинает решительность и солидарность»

США. «Wall Street Journal» — «Украинские военные заявили, что наносят большие потери российским войскам на юге страны.

«Москва грозится сократить добычу нефти в ответ на ограничение цен на Западе».

США. «The Herald Bulletin» – «Спрац просит ФБР расследовать угрозы украинской власти»

Конгрессвумен утверждает, что Украина клейма ее как российского агента — представитель США Виктория Спартц попросила ФБР рассмотреть возможные попытки украинского правительства вмешаться в ее выборы, а также угрозы в ее адрес. В прессрелизе в начале этой недели Spartz включила изображение билборда в одном из регионов Украины с ее официальным портретом и таким заявлением: «Наш Президент должен очистить агентов российской ФСБ (Федеральной службы безопасности) на любой должности».

«Я не хочу быть на рекламном щите в Украине», — сказала Спартц в пятницу в интервью The Herald Bulletin. «В Украине полно российских агентов, и они не хотят, чтобы мы подвергали сомнению их ответственность. «Мы хотим убедиться, что американские деньги и поставки поступают нужным людям в Украине», – добавила она. «Мы не хотим, чтобы наши деньги украли».

Спартц сказала, что американское правительство должно лучше присматривать за финансовой и военной помощью США. «Я не доверяю всем людям в Украине», — сказала она. «Наш президент (Джо Байден) должен быть подотчетен Конгрессу. Американский народ ожидает от нас ответственности. Мы не хотим, чтобы Россия воспользовалась ситуацией.

США. «Arkansas Democrat-Gazette» — «Смерть от рук России»

Фото: Вдова Сергея Клименко стоит у его могилы в пятницу во время похорон в Харькове, Украина. Военный погиб в понедельник на передовой от российской артиллерии. Россия продолжает бомбить объекты по всей стране, и официальные лица заявили, что, по меньшей мере, шесть мирных жителей погибли и еще 18 получили ранения во время атак на юге и востоке Украины.

США. «The Modesto Bee» – «Россия продолжает нападения после возвращения Зеленского из США»

Президент Украины Владимир Зеленский сделал еще одно дерзкое заявление в пятницу по возвращении в свою страну по окончании визита в Соединенные Штаты, заявив, что его силы «работают на победу», хотя Россия предупреждала, что война не закончится, пока она не достигнет своей военной цели. Зеленский написал в своем Telegram-аккаунте, что находится в своем киевском офисе после поездки в США, которая обеспечила новый пакет военной помощи на 1,8 миллиарда долларов. Он пообещал, что мы все преодолеем.

Беседуя с украинскими послами позже в пятницу, Зеленский предположил, что законодатели США готовят еще один финансовый пакет на 45 миллиардов долларов для Украины и глобальной безопасности, добавив, что стратегические соглашения с Вашингтоном укрепят силы обороны Киева в новом году. Ранее он поблагодарил Нидерландов за обещание до 2,5 миллиарда евро (2,65 миллиарда долларов) на 2023 год, чтобы помочь оплатить военное оборудование и восстановить критическую инфраструктуру. Возвращение Зеленского происходит во время российского артиллерийского, ракетного и минометного огня, а также авиаударов на восточном и южном фронтах и в других местах Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что война завершится за столом переговоров, когда «специальная военная операция» достигнет «целей, которые поставила Российская Федерация», добавив, что «достигнут значительный прогресс в демилитаризации Украины». Россия продолжает нападения по возвращении Зеленского из США

США. «News and Tribune» — «Не забыты»: Украинцы из США поставляют войска, воюющие с Россией

Фото: Украинские военные позируют с новым снаряжением, которое они получили от некоммерческой организации «Индиана поддерживает Украину». Со времени российского вторжения группа пожертвовала войскам тысячи фунтов снаряжения.

Каждый раз, когда Алена Войтко общается со своими друзьями и семьей в Украине, она думает, это не последний раз. Некоторые из них воюют на передовой, борясь с российскими войсками, вторгшимися в страну 24 февраля. Остальные живут в городах, где электроэнергия и водопровод были разрушены ракетными ударами и бомбардировками. «Вы просыпаетесь утром и думаете: «Хорошо, что произошло в новостях?» Смогу ли я поговорить с этим человеком завтра? Как у них дела?», – сказала Войтко.

«Они иногда не могут общаться, потому что находятся в окопах и в грязи». В июле 35-летняя школьная терапевтша смотрела по телевизору, как российские ракеты, выпущенные из подлодки, ударили по ее родному городу Виннице, городу с населением 370 000 человек, где она родилась и жила до 13 лет. В результате нападения погибли 28 жителей, среди которых трое детей, и уничтожены медицинский центр и жилые дома. У Войтко есть семья, которая живет в нескольких кварталах от места, куда попали ракеты. Они все выжили.

«Я ходила по тем местам и была в тех постройках, – сказала она. – Я знаю, как это выглядит, и у меня есть семья, которая живет недалеко от него, поэтому было очень страшно». Несмотря на все, Войтко не чувствует себя беспомощным, наблюдая за нападениями на родную землю, куда она ездит раз в год. Это потому, что, как и ее друзья и семья, она тоже борется с русскими захватчиками. Вместо того чтобы служить на передовой, Войтко воюет из своей гостиной в Вестфилде. «ЭТО БЫЛО ОТРЯДНО» Когда Войтко возвращается домой с работы, она нередко находит коробки у подъезда, заполненные травматическими пакетами, быстросвертывающейся марлей, тактическими военными жилетами, эластичными бинтами, жгутами или кучей другого снаряжения. Иногда у двери лежит военная форма США, включая старые боевые ботинки, которые ветеран решил пожертвовать своей некоммерческой организации «Индиана поддерживает Украину».

С февраля организация собрала и отправила тысячи фунтов пожертвований непосредственно войскам в Украине. Это включает дроны военного класса, которые помогают разведывать локации или очки ночного видения, которые иногда могут стоить тысячи долларов. В этом месяце Индиана в поддержку Украины послала более 3000 фунтов товаров, в том числе инвалидные коляски для раненых солдат, новогодние игрушки для их детей, теплые носки и рубашки для военных, страдающих холодной зимой, и, конечно, тонны боевого и медицинского снаряжения.

Франция. «Le Figaro» — «Украинское Рождество в тени войны. Конфликт и нужды нависают над празднованиями, которые многие перенесли на 25 декабря, чтобы дистанцироваться от российских православных».

Германия. «Deutsche Welle» — «Президент Штайнмайер: Помощь украинцам – признак человечности»

Германия. «Badisches Tagblatt» – «Приверженность к солидарности»

Рождественская речь

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер обнародовал свою рождественскую речь не прекращать солидарность с Украиной. «Пока мир не наступит, это вопрос гуманности, чтобы мы поддерживали тех, кто подвергается нападениям, угрозам и угнетениям», — сказал федеральный президент в своей предварительно записанной речи, которая будет транслироваться вечером на Рождество.

Штайнмайер поблагодарил граждан Германии за солидарность и готовность помочь. «Жестокое нападение России на Украину, возвращение войны в Европу, ужасные страдания украинцев и страх перед эскалацией боевых действий – все это беспокоит и пугает многих людей в нашей стране», – сказал Штайнмайер. – Поэтому в этом году «пожалуй, наше самое дорогое желание, чтобы снова воцарился мир».

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Между Киевом и Кремлем идет большой религиозный конфликт, которому нет аналогов»

Новая Зеландия. «The Dominion Post» — «22 хороших новости 2022 года»: 4. России не удалось покорить Украину»

Украинцы вдохновили людей во всем мире своим сопротивлением и стойкостью против незаконного вторжения России в феврале. Они дали отпор российским войскам и вернули города и остаются дерзкими, поскольку многие столкнулись с зимой без отопления и электричества. Они выступают за демократию и против автократии.

Швеция. Aftonbladet – «Путин говорит «война», хотя это слово он сам запретил»

Чили. «El Mercurio» – «Президент Украины Владимир Зеленский был избран человеком года мира по версии Group of American Newspapers».

Канада. «National Post»

Фото: Рождение Иисуса на большом витраже в украинском католическом соборе Святых Владимира и Ольги в Виннипеге, где в это Рождество будет глубоко ощущаться кризис на родине его священника и прихожан.

Мексика. «El Universal» — «Зеленский, неожиданный лидер в войне против российского вторжения»

Украинский президент стал Человеком года по версии Newspaper Group America

за его лидерство в войне, дарение надежды и объединение нации.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ