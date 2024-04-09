Черные копатели Одесской области: какие сокровища найдены на Любашевщине

Кому повезет отыскать сокровище?

Чтобы найти желанный клад, «черные копатели», как именуют их археологи, «наматывают» тысячи километров и перелопачивают тонны земли.

Особенно привлекательны берега рек Кодыма, Тилигул, Чичиклия и многочисленные безымянные ручьи, овраги и выбалки. Ведь в наших краях жили племена бронзовой культуры, трипольцы, киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, готы, торки, печенеги, черные клобуки, половцы, эллины, римляне, славяне, татары. Черноземы Любашевщины до сих пор таят в себе следы их пребывания. На пшеничных полях возвышаются многочисленные курганы — могилы воинственных вождей кочевых народов. Большую тайну хранят остатки Трояновых валов неподалеку от Кодымы.

Что удалось откопать

Из моих знакомых наиболее удачливым является Виталик — неутомимый бобрицкий копатель и своего рода народный исследователь, мечтающий о собственном краеведческом музее.

За несколько лет он с детектором обшарил все поля, окрестности и места, окутанные легендами. И, конечно, откопал немало интересного.

При встрече мужчина вынес из гаража два ведра, наполненные находками: монетами и вещами разных исторических периодов, в основном времен российской колонизации. Среди копаного «хлама» встречались скифские наконечники стрел, черняховские изделия и тому подобное. Однако без научной атрибуции — это просто куча безликих экспонатов. Хотя среди них попались ценные экземпляры: николаевский платиновый и елизаветинский рубли и другие редкие монеты.

Одному жителю Любашевки посчастливилось найти царский червонец. Продавать его не собирается: будет свадебным приданым для дочери. Еще много чего ценного нарыли искатели в полях, но большинство предпочитает об этом умолчать.

За кусок хлеба отдавали золото

В Украине никогда не переводились охотники за сокровищами. Ведь трудолюбивое украинское крестьянство часть заработанного кровавыми мозолями откладывало на «черный» день.

Пришел он в 33-м. Тогда голодающие люди меняли драгоценности на кусок хлеба. В том году преступная советская власть получила от населения 45 тонн чистого золота в виде семейных драгоценностей и антиквариата.

Больше всего искателей привлекают еврейские сокровища.

Испокон веков известно, что умелые ремесленники, торговцы и предприниматели умели делать гешефт. Поэтому места проживания евреев и их поселения постоянно исследуют «черные копатели». Подогревает интерес найденный в 90-х неподалеку Любашевки клад старого еврея, убитого фашистами в 1941 году. Более десятка золотых несчастный прятал в рваном ботинке.

Некоторые искатели на месте бывшего еврейского поселения Гельбиново «подняли» какие-то медяки, железки, остатки меноры (в поселении действовала синагога), примитивные каменные жернова и печать коммуны «Гельбиновский сельской исполком Велико-Бобрицкой волости Балтского уезда», датированную тридцатыми годами прошлого века.

Старожил из Комаровки как-то рассказал, что его дедушка торговал зерном в эпоху порто-франко, а вырученное золото прикопал на своей усадьбе. Когда крестьянина раскулачили — посадили его в Сибирь, где и сгинул. Как и место клада. Такие легенды можно услышать едва ли не в каждом селе. Так что немало спрятанного добра осталось в земле.