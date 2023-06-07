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Дзюдоистка из Балты едет на чемпионат Украины от Одесской области

Дзюдоистка из Балты едет на чемпионат Украины от Одесской области

Алина Герасимова — юная дзюдоистка из Балты — завоевала первое место в чемпионате Одесской области по дзюдо U16 в весовой категории 52 кг. Теперь она будет представлять Одесскую область на чемпионате Украины.

В общей сложности Балтскую громаду на областном чемпионате представляли пятеро спортсменов. Кроме Алины, еще двое заняли почетные места на пьедестале: второе место – Анастасия Шаповал, третье – Богдан Фомин.

По словам их тренера Дмитрия Левадного, на победы юных спортсменов вдохновляет национальный флаг с автографами защитников Украины. Флаг, подаренный им в благодарность за оказанную помощь, находится в спортивном зале и каждый раз напоминает спортсменам, что победа одерживается в борьбе.

Кстати, на чемпионате Украины по борьбе самбо среди кадетов Алина завоевала третье место. Она награждена Почетной грамотой Одесского областного совета.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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