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Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала: сделана первая прививка

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала: сделана первая прививка

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Препарат CoviShield (локальное название в Украине вакцины AstraZeneka) ввели врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы (лечит коронавирус). 

Врач рассказал, что чувствует себя нормально, но немного волнуется из-за значимости момента.

Вакцина от коронавируса уже направлена в регионы страны. Об этом заявил во время заседания Кабинета министров премье-министр Денис Шмыгаль.

“Вчера в Украину прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин. Она уже направлена по регионам. С сегодняшнего дня стартует процесс вакцинации”, – заявил Шмыгаль.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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