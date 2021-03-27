Два рецепта ризотто: готовим с «Одесской жизнью»

Ризотто – это еще один прекрасный вариант приготовления риса, чтобы было вкусно, быстро и полезно.

Любимое блюдо итальянцев с мягким сливочным вкусом порадует каждого, кто попробует его. Вот два относительно простых рецепта ризотто.

Ризотто по-милански

Ингредиенты: куриный бульон – 1 л, рис – 200 г, сливочное масло – 50 г, оливковое масло – 1 ст. ложка, шафран – 1 ч. ложка, репчатый лук – 1 шт., белое сухое вино – 100 мл, сыр – 50 г, соль – по вкусу.

Приготовление. В разогретый куриный бульон добавить шафран. Разогреть в сотейнике оливковое масло и ложку сливочного масла. Обжарить мелко нарезанный лук. Выложить к луку рис и обжаривать пару минут. Влить вино и, помешивая, дождаться, чтобы оно впиталось в рис. Постепенно влить бульон с шафраном. Добавить оставшееся сливочное масло и тертый сыр и хорошо перемешать ризотто. Посолить по вкусу.

Ризотто с грибами

Ингредиенты: рис – 1 стакан, бульон – 750 мл, лук – 1 шт., грибы (маринованные) – 420 мл, масло сливочное – 100 г, сыр – 150 г, специи, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Рис тщательно промыть и просушить. Лук очистить и измельчить. В кастрюле растопить половину сливочного масла, добавить измельченный лук и слегка подрумянить его. Рис выложить к луку и, постоянно помешивая, поджаривать около 2-3 минут. Залить рис бульоном и отварить все до готовности. В конце приготовления добавить в кастрюлю маринованные грибы. Оставшееся масло растопить на сковороде. Большую часть сыра натереть на терке и поджарить на сливочном масле. Этим соусом заправить ризотто и добавить специи по вкусу. Оставшимся сыром посыпать сверху.

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