Два рецепта лукового супа от «Одесской жизни»

Луковый суп популярен с древних времен. Блюдо из лука получается невероятно вкусным и ароматным. Предлагаем вам два рецепта лукового супа, который очень полезно есть в осенний сезон.

Французский луковый суп

ИНГРЕДИЕНТЫ: сливочное масло – 50 г, репчатый лук – 4 шт., пшеничная мука – 1 ст. ложка, сахар – 1 ч. ложка, куриный бульон – 1,5 л, французский багет – 1 шт., плавленый сырок – 150 г, соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В большой толстостенной кастрюле или в сковороде растопить сливочное масло и отправить туда лук, нарезанный полукольцами. Обжаривать, помешивая, пока он не станет прозрачным. В кастрюлю с луком добавить муку и тщательно перемешать. Потом разбавить лук бульоном или водой – по желанию. Довести до кипения и варить на медленном огне 15-20 минут. Разложить куски багета на противне и посыпать их тертым сыром. Поставить в духовку на 3-4 минуты, чтобы сыр расплавился. Подавать суп с гренками.

Луковый суп с грибами

ИНГРЕДИЕНТЫ: репчатый лук – 3 шт., картофель – 5 шт., плавленый сырок – 4 шт., свежие шампиньоны – 10 шт., соль и перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сварить в одной кастрюле лук и картофель до мягкого состояния и перемолоть их блендером прямо в кастрюле. Добавить натертые на мелкой терке шампиньоны. Натереть плавленый сырок и распустить в супе. Посолить и поперчить по вкусу. Довести суп до кипения на очень медленном огне. Готовый суп посыпать рубленой зеленью.

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