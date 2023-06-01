Два детских сада с бомбоубежищами возобновили работу в Кубейской громаде

Уже с 1 июня откроется дверь садов для маленьких жителей сел Кубей и Виноградное.

Долгожданное очное обучение начнется для 76 воспитанников.

Денис Байлук, первый заместитель начальника Болградской администрации, совместно с представителями контролирующих органов, руководителями структурных подразделений Болградской администрации и Кубейского сельского совета проверил готовность трех защитных сооружений в Кубейской громаде для укрытия воспитанников и работников детских садов.

В короткий срок своими усилиями работники заведений дошкольного образования обустроили одно противорадиационное и два простейших укрытия.

В скором времени начнет свою работу и детский сад в селе Ореховка Кубейской громады.

Читайте также: