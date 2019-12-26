Дорога на Донбасс: новые правила в пунктах пропуска

Кабинет Министров утвердил новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе. Какие нововведения ожидают украинцев, которые на новогодние праздники собираются туда в гости или домой к родным?

О пропусках и проездных документах

Согласно новому порядку пересечения линии разграничения, утвержденному Постановлением Кабинета Министров №815*, для въезда (выезда) на неподконтрольную территорию понадобится «электронный пропуск». Его можно оформить самостоятельно на сайте «Реестр разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей» или заказать в Координационном центре. Пропуск выдается в течение 15 дней: одноразовый – сроком до 30 дней или многократный – без ограничения срока действия.

Кроме «электронного пропуска», для въезда на территории ЛНР, ДНР при себе необходимо иметь:

· взрослым – паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины;

· детям до 14 лет – загранпаспорт или свидетельство о рождении;

· подросткам от 14 до 16 лет – паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.

При этом «электронный пропуск» на ребенка оформляется на сопровождающего взрослого.

Обратите внимание: пропуск не нужен жителям прилегающих к линии разграничения населенных пунктов, подконтрольных Украине, – достаточно документа, в котором указано место их проживания (прописка).

О запретах и ограничениях

Пожалуй, одним из самых важных нововведений стало то, что теперь можно перевозить через линию разграничения любые товары, за исключением запрещенных или ограниченных**.

Так, один человек, кроме личных вещей, может перевозить с неподконтрольной Украине территории:

– товары суммарной стоимостью до 10 тысяч гривен;

– товары общим весом до 75 кг (в том числе продукты – до 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – до 2 единиц каждого наименования);

– не более 50 тысяч гривен наличными (в том числе в иностранной валюте) без подтверждающих документов – или большую сумму, но после согласования с представителями Координационного центра.

С подконтрольной территории на неподконтрольную можно перевозить:

– личные вещи;

– товары без ограничений в весе, количестве и стоимости;

– до 20 тысяч гривен (в том числе в иностранной валюте) наличными без подтверждающих документов об их происхождении.

Также определен список ограниченных для перевозки товаров, среди которых:

– платежные карточки (не именные) в количестве, превышающем 3 единицы;

– табачные изделия – более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 г табака (или эти изделия в наборе общим весом более 250 г);

– алкогольные напитки – до 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких напитков (с содержанием спирта более 22%).

Кроме того, в перечень запрещенных к перевозке входят:

– холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы;

– электроудочки, волосяные сетки, охотничьи капканы;

– автомобильные запчасти для грузового транспорта.

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Данный порядок касается исключительно украинских контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения. Следует учитывать, что на контрольно-пропускных пунктах ЛНР и ДНР действуют свои правила.

Без утомительных очередей

Предусмотрен и льготный порядок пропуска через линию соприкосновения.

Так, вне очереди на контрольно-пропускные пункты с украинской стороны допускают:

– лиц с инвалидностью в сопровождении не более двух человек;

– тяжелобольных людей и граждан пожилого возраста;

– лиц с детьми в возрасте до года.

* Постановление Кабмина «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий» № 815 от 17 июля 2019 года (в редакции от 28.11.2019 г.).

**Приказ Министерства по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам» № 92 от 18.112019 г.

Автор – Виктория Сергеева

Фото: focus.ua

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