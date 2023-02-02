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Одесский дом Слупецких: кто построил здание с ассиметричным дизайном

Одесский дом Слупецких: кто построил здание с ассиметричным дизайном

Дом Слупецких на улице Ясной, 3 — это уникальный пример городского особняка с оригинальным и самобытным архитектурным обликом, что выделяет здание из числа других домов старой Одессы.

Участок, на котором был выстроен трехэтажный дом, семейство Слупецких приобрело в 1913 году. По некоторым сведениям многие представители семьи Слупецких занимались кузнечным ремеслом и, вполне могли быть владельцами фабрики по производству якорей и якорных цепей.

Кто построил дом Слупецких

Известно, что дом был построен в 1913-1914 годах, а вот точно назвать имя архитектора, который спроектировал здание, исследователи затрудняются.

Если судить по архитектурному «почерку», то авторами постройки могли быть Фридрих Кюнер или Феликс Паппе. Также не исключено, что при строительстве особняка Слупецких они работали в соавторстве.

На это указывают некоторые узнаваемые черты и детали строения, которые были присущи обоим мастерам. Стиль, в котором выстроен особняк, можно определить как ретроспективный модерн и югендстиль.

Архитектурный стиль дома Слупецких

Дом Слупецких в Одессе

Дом Слупецких в Одессе на ул. Ясная, 3

Здание относится к особнякам городского типа. Силуэт дома симметричен, а вот при создании фасада был использован принцип живописной асимметрии.

Стены первого этажа и вход отделаны рустовкой — четырехугольными камнями с неотесанной лицевой стороной. Также со стороны улицы дом украшают мастерски выполненные кованые ворота. Здесь также можно увидеть и необычные флагодержатели в виде рога изобилия. Над левым из них сохранилась мраморная табличка с надписью «Домъ Слупецкихъ».

Вход в дом также необычен — он представляет собой длинный узкий вестибюль, который ведет к небольшой лестнице. Все площадки подъезда выложены бело-серым кафелем, а ступени лестниц вырезаны из мрамора. В доме Слупецких до сих пор можно увидеть оригинальные оконные переплеты — они одни из немногих в Одессе, сохранившиеся в аутентичном состоянии.

Источник и фото: all.archodessa.com

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