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Дача Шехтера: кто построил одесское здание с противоречивой историей

Дача Шехтера: кто построил одесское здание с противоречивой историей

Дача Шехтера — это небольшой дом на Французском бульваре, 85, где раньше располагался санаторий имени Чкалова. Он таит немало загадок. О том, кем и когда построено это здание, и даже кому оно принадлежало, существуют различные мнения, а сведения в исторических источниках противоречивы.

Предположительно владельцем этого небольшого здания, выстроенного для дачного отдыха в стиле одесской неоготики, был землевладелец Герш Шехтер. По некоторым данным, дача была выстроена в 1880-е годы по проекту одесского архитектора Павла Клейна, так как она напоминает многие его работы того времени. Однако некоторые архитектурные особенности и детали указывают на модерн, который вошел в моду уже в начале XX века.

Возможные архитекторы Дачи Шехтера

Достоверно неизвестно также имя архитектора. Дело в том, что в похожем стиле дома на Французском бульваре строил и одесский архитектор Юрий Дмитренко, поэтому существует предположение, что Клейн и Дмитренко при строительстве дачи Шехтера могли работать в соавторстве. 

В конце прошлого века дом Шехтера ремонтировали, и некоторые элементы фасада были уничтожены. Сейчас дача представляет собой двухэтажное здание из ракушечника с декоративными элементами, которые, по замыслу архитектора, не должны были штукатурить, в отличие от стен.

Чем интересна Дача Шехтера

Дача Шехтера

С левой стороны здания располагается трехэтажная башня, украшенная пинаклями — небольшими декоративными башенками с шатром-фиалом. Правда, к настоящему времени эти и многие другие архитектурные украшения дома были утрачены. По бокам от главного входа в дом расположены колонны, а на втором этаже над ними — два узких окна, которые, по задумке архитектора, должны были освещать парадную лестницу. 

Дача Шехтера интересна еще и тем, что это одно из немногих исторических зданий на Французском бульваре, где сохранились основные элементы интерьера. Исследователи считают, что самый ценный из них — деревянная парадная лестница с резными перилами.

Источник: all.archodessa.com

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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