Популярную одесскую бодегу “Два Карла” закрывают

Бодега «Два Карла» будет работать до 31 декабря. Она известна в Одессе с советских времен, а такое имя заведение носит благодаря старым названиям улиц, на пересечении которых оно находится – Карла Маркса и Карла Либкнехта. Сейчас это улицы Греческая и Екатерининская.

Владелец бодеги Дмитрий Сикорский написал на своей странице в Facebook: «По не зависящим от нас причинам, мы вынуждены закрыть проект Бессарабская бодега “Два Карла”. Нам не продлевают аренду. Посему мы работаем до 31 декабря 2019 года включительно”.

Он добавил, что за последние 5 лет благодаря его заведению удалось не только продлить жизнь старейшего одесского заведения, но и популяризировать Бессарабию, бессарабскую кухню и вина. До закрытия владелец еще планирует провести фестиваль молодого вина и плацинд, сырную ярмарку.

Фото: Bodega 2K

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