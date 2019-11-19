Популярную одесскую бодегу “Два Карла” закрывают

Бодега «Два Карла» будет работать до 31 декабря. Она известна в Одессе с советских времен, а такое имя заведение носит благодаря старым названиям улиц, на пересечении которых оно находится – Карла Маркса и Карла Либкнехта. Сейчас это улицы Греческая и Екатерининская.
Владелец бодеги Дмитрий Сикорский написал на своей странице в Facebook: «По не зависящим от нас причинам, мы вынуждены закрыть проект Бессарабская бодега “Два Карла”. Нам не продлевают аренду. Посему мы работаем до 31 декабря 2019 года включительно”.
Он добавил, что за последние 5 лет благодаря его заведению удалось не только продлить жизнь старейшего одесского заведения, но и популяризировать Бессарабию, бессарабскую кухню и вина. До закрытия владелец еще планирует провести фестиваль молодого вина и плацинд, сырную ярмарку.
Фото: Bodega 2K