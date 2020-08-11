Для самых бедных: как изменится система поддержки малообеспеченных граждан?

В Украине готовится масштабная реформа социальной службы. Пообещали же власти в меморандуме с Международным валютным фондом, что соцуслуги в Украине останутся лишь для самых бедных граждан. Для этого правительство планирует создать Национальную сервисную службу с сетью территориальных отделений и широкими полномочиями. Чем будет заниматься новое ведомство и что ожидает получателей соцпомощи, выясняла «Одесская жизнь».

Операция «Верификация»

Проект создания Национальной сервисной службы размещен на сайте Минсоцполитики.

И, судя по всему, главной функцией нового ведомства станет контроль за выполнением требований законодательства при начислении социальной помощи (субсидий, государственной помощи, социальных услуг и выплат).

На сегодняшний день верификация получателей соцпомощи, как правило, сводится к сбору соответствующих документов. Массовые проверки не проводятся. А вот с созданием новой службы, судя по всему, появится армия инспекторов.

В частности, Служба будет обязана проводить анализ материального состояния семей с детьми и оценивать, тратится ли госпомощь по назначению. К тому же получателям выплат придется участвовать в мероприятиях, которые будут проводить соцработники. Скажем, их будут учить быть «ответственными родителями».

Проверки всех уровней

Планы проведения проверок территориальными подразделениями Национальной сервисной службы будут утверждаться ежегодно.

Проверять будут по следующим критериям:

соблюдение законодательства по социальным услугам;

достоверность предоставленных документов и информации;

правильность начисления помощи;

правильность начисления помощи; ведение учета излишне уплаченных средств из-за неправомерного предоставления помощи или начисления ее размера.

Предусмотрено три уровня проверок: до, во время и после получения выплат. И если обнаружится, что начисления были незаконными или слишком высокими, деньги придется вернуть – частично или всю сумму. Новая служба сможет получать беспрепятственный доступ ко всем базам данных и госреестрам, привлекать сторонних экспертов и даже инициировать изменения законодательства по «своим» темам.

Платные услуги и парикмахерская для бездомных

Вместе с тем Минсоцполитики собирается менять правила предоставления социальных услуг.

Территориальные центры по-прежнему будут предоставлять услуги по уходу на дому, социальной адаптации. Появятся и новые: представительство интересов, экстренное вмешательство, уход за смертельно больными. На эти услуги могут рассчитывать инвалиды, пожилые, люди с неизлечимыми и психическими болезнями, дети. Для получения услуг с терцентром нужно заключать договор.

Бесплатно помогут не всем. За бюджетный счет получат услуги в полном объеме только инвалиды первой группы и дети с инвалидностью. Но и этого соцсопровождения можно лишиться, если человек, к примеру, продаст или завещает квартиру.

Остальные могут рассчитывать бесплатно только на консультацию, представительство интересов и кризисное вмешательство. А прочие услуги — по результатам анализа финансового состояния. Бесплатными они будут только, если совокупный месячный доход семьи меньше двух прожиточных минимумов.

Стоимость соцуслуг терцентры будут устанавливать сами. Также соцслужбам разрешено организовывать так называемые отделения адресной помощи. Там будут собирать людей с инвалидностью и серьезными заболеваниями, а также безработных и малоимущих. Их обещают кормить, обеспечивать одеждой и обувью, предметами личной гигиены. Но все это нужно будет отрабатывать.

Отделения адресной помощи смогут организовывать мини-швейные цеха, парикмахерские, прачечные, проводить ремонты и работы на приусадебных участках. Там, по всей видимости, и предложат работать трудоспособной части претендентов на социальную помощь.

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