Афиша Одессы на 22-25 марта: бесплатные концерты и выставки, дни открытых дверей

А еще, обратите внимание на события, которые не уместились в выходные и состоятся в понедельник.

Что: Концерт и мастер класс по бандуре Виты-Виктории Задорожной

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 22 марта, 14:00



Что: Выставка. Геннадий Гармидер: путь мастера

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 22 марта, 15:00



Что: Благотворительный концерт «Мы играем для вас»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 22 марта, 16:00



Что: American Docu Club | Storm Lake

Где: Греческая, 1-а, America House Odesa

Когда: 22 марта, 18:30

Зарегистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/43Dvy4p



Что: День Открытых Дверей ОНЭУ

Где: Преображенская, 8, ОНЭУ

Когда: 23 марта, 10:00-14:00

Регистрация https://maps.app.goo.gl/bLxzQmCtNwCNhB598?g_st=it



Что: Встреча с поэтом Алексеем Резниковым

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 марта, 12:00



Что: Презентация сборника «Птичья нация»

Где: Королева 46, Областная юношеская библиотека

Когда: 23 марта, 14:00



Что: Презентация книги Евгении Подмарковой «Тыловые заметки»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 марта, 15:00



Что: День открытых мастерских

Где: Отоновская, 10, Арт-дворик

Когда: 23 марта, 15:00



Что: Книжный клуб | Джордж Оруэлл «1984»

Где: Греческая, 1-а, America House Odesa

Когда: 23 марта, 16:30

Регистрация: https://bit.ly/491niMy

Что: Документальный спектакль «Пепел Мечты»

Где: Пушкинская, 9, Музей Западного и восточного искусства»

Когда: 23 марта, 17:00



Что: Андрей Хаецкий Стихи. НТЧ 2024

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 23 марта, 17:00



Что: Открытие выставки «Миф. Философия. Искусство»

Где: Преображенская, 35-а, Б-ка Багрицкого

Когда: 23 марта, 17:00



Что: Звездная история музыкальной Одессы

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 24 марта, 14:00



Что: Открытие выставки «На расстоянии»

Где: Пушкинская, 9, Музей Западного и восточного искусства»

Когда: 24 марта, 15:00



Что: Презентация сборника «Микова книга»

Где: Королева 46, Областная юношеская библиотека

Когда: 25 марта, 14:00



Что: Выставка Константинопольский патриарх Григорий V

Где: Красный переулок, 20, Греческий фонд культуры

Когда: 25 марта, 14:30



Что: Концерт «Весна. Надежда»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 25 марта, 15:00



Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 22 марта, 13:30