Афиша Одессы на 22-25 марта: бесплатные концерты и выставки, дни открытых дверей

Судя по количеству событий в эти выходные, Одесса окончательно проснулась после зимы, хотя она и не была такой морозной. Только посмотрите, сколько всего будет интересного и увлекательного: концерты, лекции, открытие выставок, дни открытых дверей.
А еще, обратите внимание на события, которые не уместились в выходные и состоятся в понедельник.
Что: Концерт и мастер класс по бандуре Виты-Виктории Задорожной
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 22 марта, 14:00
Что: Выставка. Геннадий Гармидер: путь мастера
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 марта, 15:00
Что: Благотворительный концерт «Мы играем для вас»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 марта, 16:00
Что: American Docu Club | Storm Lake
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 22 марта, 18:30
Зарегистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/43Dvy4p
Что: День Открытых Дверей ОНЭУ
Где: Преображенская, 8, ОНЭУ
Когда: 23 марта, 10:00-14:00
Регистрация https://maps.app.goo.gl/bLxzQmCtNwCNhB598?g_st=it
Что: Встреча с поэтом Алексеем Резниковым
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 марта, 12:00
Что: Презентация сборника «Птичья нация»
Где: Королева 46, Областная юношеская библиотека
Когда: 23 марта, 14:00
Что: Презентация книги Евгении Подмарковой «Тыловые заметки»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 марта, 15:00
Что: День открытых мастерских
Где: Отоновская, 10, Арт-дворик
Когда: 23 марта, 15:00
Что: Книжный клуб | Джордж Оруэлл «1984»
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 23 марта, 16:30
Регистрация: https://bit.ly/491niMy
Что: Документальный спектакль «Пепел Мечты»
Где: Пушкинская, 9, Музей Западного и восточного искусства»
Когда: 23 марта, 17:00
Что: Андрей Хаецкий Стихи. НТЧ 2024
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 марта, 17:00
Что: Открытие выставки «Миф. Философия. Искусство»
Где: Преображенская, 35-а, Б-ка Багрицкого
Когда: 23 марта, 17:00
Что: Звездная история музыкальной Одессы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 марта, 14:00
Что: Открытие выставки «На расстоянии»
Где: Пушкинская, 9, Музей Западного и восточного искусства»
Когда: 24 марта, 15:00
Что: Презентация сборника «Микова книга»
Где: Королева 46, Областная юношеская библиотека
Когда: 25 марта, 14:00
Что: Выставка Константинопольский патриарх Григорий V
Где: Красный переулок, 20, Греческий фонд культуры
Когда: 25 марта, 14:30
Что: Концерт «Весна. Надежда»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 25 марта, 15:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 марта, 13:30