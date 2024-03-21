Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 22-25 марта: бесплатные концерты и выставки, дни открытых дверей

Афиша Одессы на 22-25 марта: бесплатные концерты и выставки, дни открытых дверей

Судя по количеству событий в эти выходные, Одесса окончательно проснулась после зимы, хотя она и не была такой морозной. Только посмотрите, сколько всего будет интересного и увлекательного: концерты, лекции, открытие выставок, дни открытых дверей.

А еще, обратите внимание на события, которые не уместились в выходные и состоятся в понедельник.

Что: Концерт и мастер класс по бандуре Виты-Виктории Задорожной
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 22 марта, 14:00

Что: Выставка. Геннадий Гармидер: путь мастера
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 марта, 15:00

Что: Благотворительный концерт «Мы играем для вас»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 22 марта, 16:00

Что: American Docu Club | Storm Lake
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 22 марта, 18:30
Зарегистрируйтесь по ссылке: https://bit.ly/43Dvy4p

Что: День Открытых Дверей ОНЭУ
Где: Преображенская, 8, ОНЭУ
Когда: 23 марта, 10:00-14:00
Регистрация https://maps.app.goo.gl/bLxzQmCtNwCNhB598?g_st=it

Что: Встреча с поэтом Алексеем Резниковым
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 марта, 12:00

Что: Презентация сборника «Птичья нация»
Где: Королева 46, Областная юношеская библиотека
Когда: 23 марта, 14:00

Что: Презентация книги Евгении Подмарковой «Тыловые заметки»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 марта, 15:00

Что: День открытых мастерских
Где: Отоновская, 10, Арт-дворик
Когда: 23 марта, 15:00

Что: Книжный клуб | Джордж Оруэлл «1984»
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 23 марта, 16:30
Регистрация: https://bit.ly/491niMy

Что: Документальный спектакль «Пепел Мечты»
Где: Пушкинская, 9, Музей Западного и восточного искусства»
Когда: 23 марта, 17:00

Что: Андрей Хаецкий Стихи. НТЧ 2024
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 марта, 17:00

Что: Открытие выставки «Миф. Философия. Искусство»
Где: Преображенская, 35-а, Б-ка Багрицкого
Когда: 23 марта, 17:00

Что: Звездная история музыкальной Одессы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 марта, 14:00

Что: Открытие выставки «На расстоянии»
Где: Пушкинская, 9, Музей Западного и восточного искусства»
Когда: 24 марта, 15:00

Что: Презентация сборника «Микова книга»
Где: Королева 46, Областная юношеская библиотека
Когда: 25 марта, 14:00

Что: Выставка Константинопольский патриарх Григорий V 
Где: Красный переулок, 20, Греческий фонд культуры
Когда: 25 марта, 14:30

Что: Концерт «Весна. Надежда»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 25 марта, 15:00

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 марта, 13:30

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua