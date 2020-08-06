Денег на ремонт нет: городская власть пытается откреститься от погорельцев с улицы Бунина?

Три с половиной недели прошло с момента пожара в доме на улице Бунина. Здание сильно пострадало, и сейчас не пригодно для проживания. Часть жильцов мэрия временно разместила в детском лагере «Мрія», остальные же разъехались кто куда. Но уже почти месяц никто из погорельцев не знает, что будет дальше с ними и их квартирами. По словам пострадавших, чиновники не составили план действий и пытаются «замять» тему из-за отсутствия финансовых средств на ремонт. Чтобы узнать о планах, жильцы с Бунина решили встретиться с главами профильных структур и потребовать ответы.

В Главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям причиной возгорания на улице Бунина, 35 назвали неосторожное обращение с огнем. Жить там сейчас нельзя. Здание нуждается в капитальном ремонте.

100 жильцов остались без крыши над головой — в прямом и переносном смысле. Действия одесских властей с того момента погорельцы характеризуют как «три недели тишины». А расселенные в лагерь «Мрія» и вовсе опасаются, что учреждение в сентябре закроется.

Пока жильцы добились заключения о том, что дом признан аварийным. Сейчас ожидают «дефектный акт» экспертной комиссии, по которому должны устранять повреждения.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан заявил, что создана рабочая группа, которая будет заниматься дальнейшими решениями касательно строения. Также он пообещал провести переговоры с коммунальными службами, чтобы те прекратили начислять плату за услуги подачи газа, электричества и воды. Однако, по словам чиновника, полностью на ремонт дома у города денег нет.

Погорельцы надеются возобновить диалог с властью и как можно скорее и вернуться в свои квартиры.

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