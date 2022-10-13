День в Одессе: чем запомнился архитектор Лев Влодек

Сегодня, 13 октября, исполняется 180 лет со дня рождения одного из самых известных архитекторов Одессы Льва Влодека. Он был автором самых красивых и богато декорированных зданий, благодаря которым город и приобрел свой неповторимый облик.

Лев Влодек родился в дворянской семье в Киевской губернии, а свое детство провел в Житомире. После гимназии он окончил Петербургское строительное училище и был направлен на работу в Одесский строительный комитет, который в то время переживал серьезный кризис.

Сначала Влодек был помощником городского архитектора, затем работал в Управлении главного инженера новороссийских коммерческих портов, стал одним из первых членов Общества инженеров и архитекторов. В Одессе он управлял двумя заводами, где провел большую серию экспериментов по изучению свойств бетонных массивов в различных условиях.

Благодаря этому архитектор впоследствии с успехом внедрял в свои проекты «новомодный» бетон и армированные конструкции. Они, в частности, были использованы при закладке фундаментов гостиниц «Пассаж» и «Большая Московская», римско-католического собора. По проекту Льва Влодека был построен один из самых известных домов в исторической части города — «дом с атлантами», а также цирк Санценбахера и Тюремный замок.

С 1871 по 1915 год Лев Влодек занимал должность архитектора при одесском градоначальнике. Архитектор осуществлял технический надзор над строительством многих одесских зданий, в частности, на Молдаванке. В общей сложности он принимал участие в проектировании и строительстве более 60 одесских зданий гражданского и жилого назначения.

Точная дата смерти Льва Влодека неизвестна. Историки архитектуры сходятся на том, что он ушел из жизни не позднее 1919 года. Он был похоронен в Одессе на Первом Христианском кладбище, однако его могила не сохранилась.

Ирина Сорокина

Источники: grad.ua, odessa-memory.info