День в истории: одессит Николай Стражеско лечил корифеев украинского театра

В этот день, 29 декабря, исполняется 146 лет со дня рождения знаменитого украинского врача, исследователя, академика, уроженца Одессы Николая Стражеско. Он внес огромный вклад не только в украинскую, но и в мировую науку. Впервые в мире он поставил прижизненный диагноз тромбоза сосудов сердца и разработал классификацию недостаточности кровообращения.

Родился будущий академик в семье статского советника, юриста, род которого принадлежал к румынской знати. По женской линии Стражеско был потомком гетманского рода Конашевичей. Он окончил одесскую гимназию и поступил на медицинский факультет Киевского университета.

В 1901 году Николая Стражеско послали во Францию и Германию, где он изучал методику получения кардиограмм. В 1904 году он защитил докторскую диссертацию по медицине в Военно-медицинской академии. После возвращения в Киев работал старшим ординатором в клинике терапевтического факультета, получил профессорское звание, заведовал терапевтическим отделением киевской больницы. А еще через несколько лет Стражеско вернулся в Одессу и занял пост заведующего кафедрой Новороссийского университета.

Позже Стражеско был директором созданного им Украинского научно-исследовательского института клинической медицины, а в годы войны изучал проблему сепсиса ран, разрабатывал новые средства борьбы с ними.

В 1952 году от академика потребовали поддержать обвинения против его ученика Василенко, арестованного по «делу врачей». При этом пригрозили, что если он откажется, последствия будут серьезными. Через несколько дней после этой поездки в Москву Стражеско умер от инфаркта.

Пациентами выдающегося врача были украинские актеры Мария Заньковецкая, Николай Садовский, киевский архитектор Владислав Городецкий, писатель Михаил Коцюбинский. Существует легенда, что доктора Борменталя, одного из героев повести «Собачье сердце», Булгаков «списал» со Стражеско.

Ирина Сорокина

Источник: Википедия