День в истории: 117 лет назад началось Севастопольское восстание

В этот день, 24 ноября, ровно 117 лет назад, в 1905 году, во время Первой русской революции в Севастополе началось вооруженное восстание во главе с уроженцем Одессы лейтенантом Петром Шмидтом. В восстании приняли участие матросы Черноморского флота, солдаты Севастопольского гарнизона и рабочие порта и Морского завода. Мятежники овладели рядом кораблей Черноморского флота, но 28 ноября были разбиты правительственной эскадрой.

В дни первой русской революции (1905-1907) на Севастопольском рейде среди других кораблей стоял крейсер «Очаков». Экипаж этого корабля, имевший постоянное общение с заводскими рабочими, был наиболее революционным на флоте.

24 ноября 1905 года в Севастополе должны были состояться выборы в Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов. В связи с этим планировалось проведение больших митингов у матросских и солдатских казарм. Главком Черноморского флота адмирал Чухнин, чтобы не допустить проведения митинга, направил к казармам сводный отряд из матросов флотских экипажей и солдат Белостокского полка, которые заняли выходы из казарм и не выпускали матросов на митинг.

В начавшемся противостоянии матрос К. Петров выстрелил из винтовки в штабс-капитана Штейна, возглавлявшего учебную команду 50-го Белостокского полка, и убил его. А затем ранил контр-адмирала Писаревского – старшего флагмана дивизии. Петров был схвачен, но практически сразу освобожден матросами. После этого дежурные офицеры были арестованы, обезоружены и отведены в канцелярию. Утром они были освобождены, но изгнаны из казарм.

К восставшим матросам флотской дивизии присоединились солдаты Брестского полка, крепостной артиллерии, крепостная саперная рота, а также матросы дежурной роты броненосца «Синоп», посланной Чухниным для усмирения восставших. Крейсер «Очаков» поначалу в событиях не участвовал, так как в тот день вышел в море для пробы башенных орудий.

В этих условиях в ночь на 25 ноября был избран первый Севастопольский Совет матросских, солдатских и рабочих депутатов, который возглавил И. Вороницын. Совет восставших выработал ряд политических и экономических требований к царскому правительству: учреждение демократической республики, установление свободы слова, митингов и собраний, введение 8-часового рабочего дня, сокращение сроков и улучшение условий воинской службы и др.

Совет сразу принял решение поднять восстание на всём Черноморском флоте и назначить командующим флотом лейтенанта Шмидта. В тот же день в городе началась всеобщая забастовка. Значительная часть матросов флотской дивизии и часть солдат Брестского полка поддержали восставших.

В ночь на 26 ноября приказом адмирала Чухнина Брестский полк был выведен из города в лагеря Белостокского полка. Город был объявлен на военном, а крепость на осадном положении.

В ответ на это утром того же дня началось восстание на крейсере «Очаков». Офицеры вместе с кондукторами покинули корабль. Восстание возглавили С. П. Частник, Н. Г. Антоненко и А. И. Гладков. А во второй половине дня 27 ноября на «Очаков» прибыл лейтенант Шмидт, подняв на нем сигнал: «Командую флотом. Шмидт».

28 ноября в руках восставших было 12 кораблей с численностью экипажей более 2200 человек. На мятежных кораблях были подняты красные флаги. С «Очакова» царю направили телеграмму с требованием немедленно созвать Учредительное собрание и с заявлением, что флот перестает повиноваться царскому правительству.

Однако власти предприняли ответные меры. Севастополь был объявлен на военном положении, к нему из других городов стягивались царские войска. На большинстве кораблей еще накануне восстания были обезврежены орудия, арестованы или списаны на берег революционно настроенные матросы. Правительственные войска предъявили восставшим ультиматум с требованием капитуляции, но получили отказ. Через три часа после ультиматума по восставшим кораблям и казармам был открыт огонь, а через полтора часа после начала боя мятежные корабли были разбиты. Севастопольское восстание было жестоко подавлено.

Оставшиеся в живых мятежники – всего свыше 2000 человек – были арестованы. В марте 1906 года главные организаторы восстания Шмидт, Антоненко, Гладков и Частник были расстреляны на острове Березань.

Несколько десятков матросов было осуждено к различным срокам каторжных работ и тюремного заключения, а сам мятежный крейсер в 1907 году был переименован в «Кагул».

Источники: calend.ru и eadaily.com