Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 29 — 31 июля.

Впереди в Одессе — несколько дней культуры, вдохновения и живого общения.

Во вторник, в прохладном зале библиотеки Грушевского будут говорить о Винниченко — между революцией и романом.

30 июля — встреча с творчеством Джоан Роулинг, просмотр фильма «Я больше не буду» на Одесской киностудии и онлайн English Club.

В последний день июля всех детей приглашают отпраздновать День рождения Гарри Поттера, которое состоится в одной из библиотек города.

Желаем вам настоящего восстановления, насыщенных дней и интересных событий. Берегите себя!

Что: Владимир Винниченко. Между революцией и романом

Где: Троцкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 29 июля, 15:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 29, 31 июля, 18:00

Что: Джоан Роулинг и его творчество

Где: Краснова, 5, Б-ка 36

Когда: 30 июля

Что: Просмотр фильма «Я больше не буду»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 30 июля, 15:00



Что: American English Club

Где: Online

Когда: 30 июля, 17:00

Регистрация

Что: Гарри Поттер – юный волшебник

Где: Французский бульвар, 11-А, Центральная городская библиотека

Когда: 31 июля, 14:00

Что: Книжный клуб ProЧитай

Где: Королева, 46, Б-ка для юношества

Когда: 31 июля, 15:00

