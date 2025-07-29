Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 29 — 31 июля.
Впереди в Одессе — несколько дней культуры, вдохновения и живого общения.
Во вторник, в прохладном зале библиотеки Грушевского будут говорить о Винниченко — между революцией и романом.
30 июля — встреча с творчеством Джоан Роулинг, просмотр фильма «Я больше не буду» на Одесской киностудии и онлайн English Club.
В последний день июля всех детей приглашают отпраздновать День рождения Гарри Поттера, которое состоится в одной из библиотек города.
Желаем вам настоящего восстановления, насыщенных дней и интересных событий. Берегите себя!
Что: Владимир Винниченко. Между революцией и романом
Где: Троцкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 29 июля, 15:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 29, 31 июля, 18:00
Что: Джоан Роулинг и его творчество
Где: Краснова, 5, Б-ка 36
Когда: 30 июля
Что: Просмотр фильма «Я больше не буду»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 30 июля, 15:00
Что: American English Club
Где: Online
Когда: 30 июля, 17:00
Регистрация
Что: Гарри Поттер – юный волшебник
Где: Французский бульвар, 11-А, Центральная городская библиотека
Когда: 31 июля, 14:00
Что: Книжный клуб ProЧитай
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 31 июля, 15:00