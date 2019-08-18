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Новости Одессы и Одесской области

День пасечника: едем в гости к одесским пчеловодам

День пасечника: едем в гости к одесским пчеловодам

Мед — это не просто вкусно, но еще и очень полезно. В Украине его активно применяют в лечебной, гастрономической, косметологической сферах. Это концентрат витаминов, созданный самой природой. Держа баночку в руке, мы нечасто задумываемся, какой труд в нее был вложен. Люди, которые посвящают свою жизнь сладкому производству, 19 августа отмечают свой профессиональный праздник — День пасечника. Корреспондент «Одесской жизни» отправилась в гости к одесским пчеловодам Алексею Рейзвиху и Александру Гужве.

Знакомство

Пчеловод Алексей Рейзвих у себя на пасеке

Алексей Рейзвих вместе с компаньоном Александром Гужвой — сегодня владельцы торговой марки меда «Наша Пасiка». Алексей занимается пчеловодством с девяностых годов. Еще в детстве побывал в деревне на пасеке и понял, что это его. Сначала собирал знания, потом шаг за шагом шел к цели.

Расположение ульев

— Первое, что должен сделать хороший пчеловод, — выбрать для пасеки правильное место, защищенное от сильных ветров и сквозняков. У нас ульи установлены в лесу под Одессой в Петровке и в городском частном доме, — рассказывает Алексей Рейзвих.

Пасека в летний сезон, расположенная рядом с полем

Ещё один нюанс — вода. Она жизненно необходима для этих благородных насекомых, поскольку в улье нужно поддерживать постоянную влажность не менее 60%.

Как устроен улей?

— Улей можно условно разделить на две части — гнездо и магазины. В гнезде стоит восемь рамок, в которых пчелы делают запасы для еды, и откладывают личинки — расплод. Над гнездом устанавливаются магазины с полурамками. Там пчелы делают уже просто запасы меда. Этот мед как раз и откачивают, — поясняет пчеловод.

Выходные дни пчеловоды проводят возле ульев

В рамке помещается четыре килограмма меда, в полурамке — два. Как только один магазин заполнится, между ним и гнездом можно установить еще один, чтобы пчелам было где работать.

Свободолюбие пчелы

– А пчелы признают хозяина? – напряженно-радостно спрашиваю, уже предвкушая работу на пасеке.

– Пчела — животное свободолюбивое, – осадил мои мечты Алексей. И хитро продолжил. – Но очень ласковое. Так радуется встрече! Так и лезет целоваться! А если одна пчела укусила, другие учуют запах пчелиного яда и уже тебя не отпустят.

Я побледнела, а, вспомнив ощущения от укуса осы, решила, что романтикой пасеки буду наслаждаться с почтительного расстояния.

На пасеках Алексея и Александра порядка 200 семей пчел.

Пчелиный улей

Сбор урожая

О том, что мед можно собирать, говорит «печатка сотов». Это процесс, когда пчелы начинают закрывать полные соты с медом воском.

– Первый взяток — это весенний мед. Очень богат витаминами и микроэлементами, высоко ценится из-за полезных свойств и вкусовых качеств. А второй сбор — летний, как правило этот мед быстрее сахарится и ценится меньше, — разъяснил Алексей.

Самое большое количество меда, по его словам, собирали в летнем взятке — 100 кг с одной семьи, то есть с одного улья.

Сбор меда

Какой мед лучше?

– А какой мед лучше всего? – задаю закономерный вопрос.

– Негласно лучшими считаются светлые сорта меда. Это акация, липа, донник, белые и розовый клевер. Из темных медов высоко ценится гречишный — в нем много железа и марганца, он полезен для крови и щитовидки. У каждого сорта свой срок кристаллизации, однако к зиме засахариваются все, — пояснил Алексей.

Кроме того, пчеловоды взялись за изготовления крем-меда с различными добавками. Это так называемый взбитый мед.

Сбыт

Урожай собран и готов к оптовой продаже

Основной сбыт меда с маленьких пасек осуществляется на так называемом «теплом рынке». Это родственники, друзья, коллеги, соседи и розничные точки продаж на местном рынке.

Так распродают первый взяток. А второй — с подсолнечника, уходит к оптовым покупателям. Сбывать крем-мед сложнее, он дороже стоит, и на любителя.

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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